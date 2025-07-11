思科、晉泰 建AIOT研發中心

全球網通設備龍頭思科昨（11）日宣布攜手晉泰科技（6221）打造亞灣AIOT生態系發展基地暨研發中心，更計畫整合25家技術解決方案夥伴及21家高雄在地企業，以高雄為示範點，從智慧港灣出發，未來複製至其他場域並輸出國際市場。

思科近年擴大台灣投資，且串連台灣產業，10日攜手台灣資訊服務業凌群、零壹合作，搶進AI落地商機。

看準數位科技與人工智慧加速演進，人工智慧物聯網（AIOT）正以前所未有的速度驅動產業升級與智慧城市轉型，以思科台灣數位加速計畫（TDA）在高雄港整合先進技術的成功基礎，攜手晉泰，在高雄成立「亞灣AIOT生態系發展基地暨研發中心」。

亞灣AIOT生態系發展基地暨研發中心昨日在高雄舉行啟用典禮，經濟部產發署長邱求慧、高雄市長陳其邁、思科全球資深副總裁暨全球創新長Guy Diedrich、思科全球副總裁黃志明、思科台灣總經理林岳田與晉泰董事長吳星和出席。

思科指出，此計劃將成為高雄智慧港灣與智慧製造實踐願景、鏈結全球生態的重要起點，結合雙方在資安、物聯網與AI領域的技術優勢，串聯高雄在地創新團隊與產業夥伴，從智慧碼頭出發，推動AIOT解決方案與人才培育的跨域落地。

Guy Diedrich表示，透過推動AI、物聯網與資安技術，思科目標助力台灣在全球數位經濟發揮重要角色，同時藉由強大的合作夥伴關係、人才培育與技術賦能，推動整個科技創新生態的成長。

思科攜手晉泰科技打造三大創新平台，包含GSS+晉泰智慧數據中台、Smart + AI平台，以及全球維運支援平台，將於高雄港鴻明70號碼頭啟動應用試煉，更將整合25家技術解決方案夥伴與21家高雄在地企業，共同建構模組化AIOT生態系，以高雄作為示範點，推動智慧港灣技術輸出至其他產業場域與國際市場。

吳星和表示，晉泰期待透過模組化的解決方案，將高雄智慧港灣的實證經驗複製到其他國際港口與應用場域，協助推動在地產業升級，同時將台灣的創新實力推向全球。