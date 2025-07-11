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利機營收／第2季創16季新高 AI 與封裝需求帶動全年業績拚新高

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

通路商利機（3444）已連五個月業績達上億元水準，第2季營收表現也為近16季高點，法人預期，該公司今年整體業績表現再創新高。

利機已連五季業績維持在3億元之上，第2季合併營收為3.22億元，季增7.1％、年增7％，為近16季高點，累計上半年合併營收為6.23億元，年增15.6％，符合市場預期。

利機表示，受惠於AI、高效能運算（HPC）及高階封裝需求持續推升，加上部分客戶提前備貨，使得第2季營運穩健成長，其中封測相關產品表現尤為亮眼，均熱片產品需求暢旺，反映出終端系統對散熱管理解決方案需求殷切。另一方面，半導體載板業務也延續回溫動能。

展望後續，在封測業者產能利用率維持高檔的情況下，利機相關出貨動能可望延續穩健，IC載板需求也隨AI與先進封裝應用擴展而穩步增長。至於驅動IC相關產品線，該公司先前提到，目前手機應用需求態勢不明朗，短期內以去化庫存為主。

營收 封測

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