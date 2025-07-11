良維業績表現優於預期 股價創波段新高
良維（6290）6月營收8.68億元，創單月歷史次高，月增0.68%，年增32.65%，第2季營收26.1億元，創單季新高，帶動11日股價衝上漲停，收漲停價108.5元，創波段新高價，成交量放大到2萬多張。
良維主要是受惠亞馬遜AWS的AI伺服器大量拉貨，該公司是AWS資料中心大電流電源線第一供應商，占良維營收比重近30%，若再加上惠普、戴爾、聯想等AI伺服器供應商訂單，AI伺服器占良維營收比重34%到35%。AI伺服器相關產品毛利高，是業績成長的主要因素。
至於蘋果占良維營收比重約15%，良維是蘋果高階電源線主力供應商，主要是Molex已經逐步淡出，良維在蘋果的策略，不與紅色供應鏈競爭，不做低價的Type C電源線，只做高階、高單價的電源線，來提升毛利率。
良維董事長李淳正之前表示，雲端服務供應商（CSP）的資料中心一直在蓋，因為AI的應用面愈來愈大，樂觀看待今年來自資料中心的強勁成長，第2季將優於第1季，希望下半年優於上半年，法人預估，今年營運挑戰新高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言