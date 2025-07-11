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良維業績表現優於預期 股價創波段新高

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

良維（6290）6月營收8.68億元，創單月歷史次高，月增0.68%，年增32.65%，第2季營收26.1億元，創單季新高，帶動11日股價衝上漲停，收漲停價108.5元，創波段新高價，成交量放大到2萬多張。

良維主要是受惠亞馬遜AWS的AI伺服器大量拉貨，該公司是AWS資料中心大電流電源線第一供應商，占良維營收比重近30%，若再加上惠普、戴爾、聯想等AI伺服器供應商訂單，AI伺服器占良維營收比重34%到35%。AI伺服器相關產品毛利高，是業績成長的主要因素。

至於蘋果占良維營收比重約15%，良維是蘋果高階電源線主力供應商，主要是Molex已經逐步淡出，良維在蘋果的策略，不與紅色供應鏈競爭，不做低價的Type C電源線，只做高階、高單價的電源線，來提升毛利率。

良維董事長李淳正之前表示，雲端服務供應商（CSP）的資料中心一直在蓋，因為AI的應用面愈來愈大，樂觀看待今年來自資料中心的強勁成長，第2季將優於第1季，希望下半年優於上半年，法人預估，今年營運挑戰新高。

營收 伺服器 AI

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