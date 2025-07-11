快訊

251萬人一早被錢香醒！九檔台股 ETF 發股利、00919最有感

又一位短命首相？英國削減支出引發政治危機

豐原五口命案 3當舖業者列詐欺被告...複訊後均無保請回

榮剛營收／上半年逾60億元 年減10%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

榮剛材料（5009）6月自結合併營收9.91億元，年減6.96%；累計2025年上半年自結合併營收60.96億元，年減10.05%。

榮剛指出，目前整體產能利用率依然維持在高檔水準。在接單方面，仍以高毛利的航太應用產品表現最為突出，訂單穩定成長。雖然近期新台幣升值對出口毛利構成一定壓力，公司接單已適時調整產品售價，多數客戶對此表示理解並接受此調整，進而順利將成本轉嫁至終端市場。針對國際貿易關稅政策的不確定性，公司說明，儘管目前談判結果尚未明朗，但榮剛今年仍維持豁免權，因此在2025年全年將不受新關稅政策影響，對營運影響有限。

榮剛表示，7月16日將舉行年度新產品發表會，屆時除將正式推出多項創新產品，亦將同步揭示產線及製程新貌，全面展現公司在技術研發與製造能力上的最新成果，進一步強化市場競爭力與客戶信賴，為台灣的特殊合金鋼產業奠下最穩定的基石。

關稅 營收 榮剛材料

延伸閱讀

聯發科6月營收重返500億大關 雲端與邊緣運算業務帶勁

大聯大營收／第2季2,504億元、年增20.4％ 超越財測高標

亞翔營收／6月56億元 月增34.2%、年減11%

商億營收／6月3.2億元、年增3.1% 樂觀看下半年成長

相關新聞

榮剛營收／上半年逾60億元 年減10%

榮剛材料（5009）6月自結合併營收9.91億元，年減6.96%；累計2025年上半年自結合併營收60.96億元，年減1...

沛波營收／6月6.32億元 下半年營運審慎樂觀

沛波鋼鐵（6248）6月自結營收新台幣6.32億元，較2024年同期減少20.11%；累計今年前六月自結營收為40.44...

榮剛6月合併營收年下滑6% 前景不看淡

榮剛（5009）昨（10）日公布6月自結合併營收9.9億元、年減6%，累計今年上半年合併營收60.9億元、年減10%；展...

高技6月營收創新高

PCB廠高技（5439）、健鼎昨（10）日公布6月業績，高技衝上9.03億元，創新高，並較5月跳增43%，也比去年同期勁...

宜特威風 寫三個驚奇

電子產品驗證服務業者宜特（3289）昨（10）日公告6月、第2季業績雙創歷史新高，並帶動上半年營運表現超越歷年同期。

崑鼎6月營收月增1%

環保工程大廠崑鼎（6803）昨（10）日公告6月營收8.86億元，攀上近九年三個月以來新高，月增1.7％，年增18.24...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。