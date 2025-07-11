榮剛營收／上半年逾60億元 年減10%

榮剛材料（5009）6月自結合併營收9.91億元，年減6.96%；累計2025年上半年自結合併營收60.96億元，年減10.05%。

榮剛指出，目前整體產能利用率依然維持在高檔水準。在接單方面，仍以高毛利的航太應用產品表現最為突出，訂單穩定成長。雖然近期新台幣升值對出口毛利構成一定壓力，公司接單已適時調整產品售價，多數客戶對此表示理解並接受此調整，進而順利將成本轉嫁至終端市場。針對國際貿易關稅政策的不確定性，公司說明，儘管目前談判結果尚未明朗，但榮剛今年仍維持豁免權，因此在2025年全年將不受新關稅政策影響，對營運影響有限。

榮剛表示，7月16日將舉行年度新產品發表會，屆時除將正式推出多項創新產品，亦將同步揭示產線及製程新貌，全面展現公司在技術研發與製造能力上的最新成果，進一步強化市場競爭力與客戶信賴，為台灣的特殊合金鋼產業奠下最穩定的基石。