立盈營收／6月2,564萬元、年增近1倍 上半年突破1.3億元、年增逾106%

循環經濟解決方案提供商立盈（7820）10日公布6月營收2,564萬元，儘管較上月小幅減少4.83%，但較去年同期顯著成長98.17%，幾乎翻倍。立盈表示，這是受惠於半導體產業高階製程的持續擴增，帶動相關污泥處理需求。

若觀察整體季度與上半年表現，立盈第2季營收達7,382萬元，較第1季成長23%。累計今年上半年營收更高達1.33億元，較去年同期大幅成長106.58%，並已達成2024年全年營收的71%，顯示業績成長顯著超速。

立盈表示，上半年亮眼表現主要歸因於半導體產業高階製程持續擴增，推升製程中產生之氟化鈣污泥量增加，公司積極提供客戶更多技術服務解決方案，有效推升營收。

立盈主要業務為提供半導體等相關產業循環經濟再利用解決方案，將製程中化學品循環再利用為資源再生綠色產品（綠色人造螢石），再供應鋼鐵公司於煉鋼製程使用，完整落實「零廢棄、再利用、減碳排」的企業責任。

隨著半導體產業持續進入旺季，立盈預期服務需求將穩定增長，公司看好下半年營運動能，有望延續上半年強勁成長趨勢。