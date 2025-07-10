崇友營收／第2季14.9億元、上半年30.9億元 皆創同期新高

崇友（4506）10日公布6月合併營收4.46億元、年增13.7%，改寫歷年同期次高。累計第2季、上半年合併營收分別達14.97億元、30.9億元，年增19%、24.5%，也都刷新歷年同期新高。

崇友表示，第2季營收主要受惠旗下新梯、汰舊換新業務訂單持續推進完工認列，包括台中水湳國際會展中心、桃園航空城機場新建安置住宅、台南市與高雄社會住宅等大型案件。

以及新北市全球長昇鴻工商園區大樓、中興大學生機大樓等舊換新大型案件的工程進度推進與完工交付，挹注第2季單季新梯（含汰換）台數成長至703台，較去年同期增長15.2%。

不僅如此，崇友具備完善售後服務體系與技術團隊，能即時因應客戶維修保養需求，亦有助維持穩定的續約率與保養業務，目前維保台數已突破4萬4,430台，凸顯公司在售後服務領域的深厚實力與經營成果，持續挹注整體營運良好成長動能。

崇友進一步指出，內政部都更及危老核准件數穩定成長，顯示台灣住宅市場對於老舊大樓改建與電梯設備汰換需求殷切。

尤其在雙北、台中、高雄等都會區，高樓層集合住宅密度高，電梯設備已成為建築基本配備，且全台仍有多項醫療院所與商辦建設持續推進，均助力整體良好接單環境。

展望未來，崇友持審慎樂觀看法。隨著近年集團持續拓展商辦與高端住宅新梯案源，加上政府政策積極推動都市更新及危老重建，帶動國內老舊電梯汰換需求持續升溫，推升目前在手訂單金額創歷史新高。