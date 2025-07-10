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捷流營收／6月合併營收2.26億元 月增17.8％、年增7.6％

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

國內閥門龍頭大廠捷流閥業（4580）公布6月合併營收2.26億元，月增17.8%、年增7.6%，呈現年月雙增走勢；第2季合併營收達6億元，較上季成長11.6%。累計上半年合併營收11.37億元、年減3%。

捷流表示，6月營收受惠旗下電子、船舶業等客戶拉貨持續保持穩定，並透過旗下台灣與中國大陸廠區彈性靈活的產能調度能力，有效滿足不同產業客戶在進度與技術面上的需求，提升客戶滿意度與合作深度，進一步鞏固集團在閥門產業的市場地位。

捷流指出，隨著全球製造業加速邁向自動化與智慧化發展，公司持續投入關鍵技術升級與產品創新，針對高壓、高溫、低洩漏等極端工況的應用需求，開發具備更高耐用性與穩定性的閥門產品，協助客戶提升系統運作效率，強化市場信任與品牌價值。

展望下半年，捷流將持續聚焦多元產業布局，積極拓展市場潛在客戶機會，並深化與既有客戶的長期合作關係。面對產業需求日益精密與客製化，也持續優化接單模式與生產配置，強化供應彈性與應變能力，鞏固良好競爭優勢。

營收

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