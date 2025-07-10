大研生醫營收／6月成績亮眼 1.75億元、年增逾9成

專注臨床實證與功能性食品的大研生醫（7780）10日公布6月份合併營收達1.75億元，較去年同期成長 93.35%，累計1至6月營收年增率達50.57%。

大研生醫董事長張家銘表示， 大研是一家結合臨床實證、數據應用、AI 智能與跨境電商通路的健康科技企業。「我們立足台灣，積極深耕亞洲，目標成為全球健康產業鏈中的關鍵品牌。」

大研生醫表示，新年度「七大戰略引擎」國際布局藍圖及顧問團隊陣容，展現打造亞洲最具成長潛力健康科技品牌的決心與行動力，推升上半年的營收繳出亮麗成績單。

大研生醫展現營運體質與獲利雙強化成果，2024 年，其稅後純益1.06億元，2025 年第1季獲利就已接近去年年度水準；累計 1-6月營收年增率超過50.57%，反映營運策略成效，品牌滲透率與客戶黏著度亦持續提升。

為深化長期競爭力，大研生醫啟動「七大戰略引擎」，涵蓋大健康、大電商、大數據、大 AI、大市場、大併購與大成長七大領域，透過垂直整合與國際合作，構築完整的健康科技營運體系。

在「大健康」與「大電商」方面，除了專注魚油、葉黃素、苦瓜胜肽等既有熱銷保健品外，亦投入研發具臨床潛力的 GLP-1/GIP 雙機制減重產品、外泌體美容保養品與 SIRT1 活性抗老化複方，實踐全齡健康願景。

同時積極強化台灣、日本與澳洲 D2C 直營電商體系，結合 AI 推薦技術與行銷自動化系統，打造高轉換營運模式。

在「大數據」與「大 AI」發展上，大研生醫整合健康問卷、消費行為、臨床試驗等資料，打造自有健康數據湖(Daiken Health Data Lake)，並積極研發「AI 營養師 App」，整合穿戴式裝置數據、問診引導、營養管理等功能，未來將拓展至企業健康管理等應用場景，建構完整健康生態系。

在「大併購」上，公司秉持價值投資原則，聚焦核心市場進行整合，布局國際市場。針對「大成長」目標，將以「高營收成長、高獲利成長、高併購動能」為核心的三軸評價架構，導入高成長型 P/S 模式，打造未來營運成長潜力。

為強化戰略執行力，大研生醫同步公布國際經營團隊陣容，包括大研日本公司董事暨日本 Wellness Dining 董事 長中本哲宏、首席國際顧問暨前澳佳寶國際事業 CEO Peter Osborne，以及曾任美國羅斯威爾國際癌症中心資深 科學家許炯偉博士等重量級國際夥伴，為七大戰略引擎在關鍵市場的深度布局提供專業支持。

展望未來，大研生醫將積極推動「七大戰略引擎」布局，透過創新驅動、國際市場拓展與併購整合等策略，穩健推動營運成長並提升股東權益，朝向亞洲頂尖健康科技品牌目標邁進。