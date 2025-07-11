五福6月營收年增6% 第3季審慎樂觀

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

五福旅遊（2745）昨（10）日公告6月營收7.38億元、年增6.46％，創同期新高，是單月歷史第三高。第2季合併營收22.12億元，年增8.9%，創單季新高；上半年營收44.01億元、年增14.82％，是同期新高。

五福已連續六個月營收創同期新高，五福指出，2025年暑假初期整體市場氛圍相對保守，主要受美國關稅政策導致全球經濟不確定性升高，影響企業獎勵旅遊預算規劃，家庭旅遊支出意願亦受壓抑。加上日本地震預言引發討論，部分民眾延後出國規劃。

五福聯手多家航空公司推出團體旅遊專案，涵蓋日本、南韓、越南、泰國等熱門航點，有效吸引回流客群。目前暑期訂單已逐步回穩，對第3季營運持審慎樂觀態度。

營收 日本

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