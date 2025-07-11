崇友6月合併營收年增13% 接單吞補丸

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

崇友實業（4506）昨（10）日公布6月合併營收4.46億元、年增13.7%，是歷年同期次高。累計第2季合併營收14.97億元、年增19%；上半年合併營收30.9億元，年增24.5%，都是歷年同期新高水準。

崇友表示，第2季受惠旗下新梯、汰舊換新業務訂單持續推進完工認列，包括台中水湳國際會展中心、桃園航空城機場新建安置住宅、台南市與高雄社會住宅等大型案件。以及新北市全球長昇鴻工商園區大樓、中興大學生機大樓等舊換新大型案件進度推進與完工交付，挹注第2季新梯（含汰換）台數達703台，年增15.2%。

展望未來，崇友近年持續拓展商辦與高端住宅新梯案源，加上政府推動都市更新及危老重建，帶動國內老舊電梯汰換需求升溫，目前在手訂單金額創新高。

營收 崇友

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