崇友6月合併營收年增13% 接單吞補丸
崇友實業（4506）昨（10）日公布6月合併營收4.46億元、年增13.7%，是歷年同期次高。累計第2季合併營收14.97億元、年增19%；上半年合併營收30.9億元，年增24.5%，都是歷年同期新高水準。
崇友表示，第2季受惠旗下新梯、汰舊換新業務訂單持續推進完工認列，包括台中水湳國際會展中心、桃園航空城機場新建安置住宅、台南市與高雄社會住宅等大型案件。以及新北市全球長昇鴻工商園區大樓、中興大學生機大樓等舊換新大型案件進度推進與完工交付，挹注第2季新梯（含汰換）台數達703台，年增15.2%。
展望未來，崇友近年持續拓展商辦與高端住宅新梯案源，加上政府推動都市更新及危老重建，帶動國內老舊電梯汰換需求升溫，目前在手訂單金額創新高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言