寶雅營收寫佳績 三個好消息

寶雅（5904）昨（10）日公告6月營收達20.7億元，月增1.3%、年增5.2%，創同期新高；第2季營收60.43億元，年增7.4%，也創同期新高，並是單季史上第三高，僅次於今年第1季與去年第3季。累計今年上半年營收達123.4億元，年增7.3%，亦是同期新高。

寶雅上半年主要受惠於持續展店，且美妝店擴大布局，帶動同店維持正增長，隨著第3季旺季到來，夏日保濕、防曬、旅遊備品需求增加，可望推升營收再上層樓。

寶雅表示，將持續展店，藉由新美妝及居家店型以提高台灣滲透率；同時優化產品組合以及加速數位布局，提升消費者體驗。截至6月底止，全台共有424間寶雅。看好暑假商機，寶雅7月將陸續開出屏東林森店、板橋埔墘店，同時環球長庚店、環球中和店也將完成改裝重新登場。

進入第3季炎夏銷售旺季，寶雅看準消費者對保濕、防曬及曬後修護等商品需求升溫，近期已陸續推出多款夏季應景新品，主攻妝前補水、曬後修護及高效保濕等多元膚質需求。其中包含話題新品「審美之選1.8M外泌體面膜」以及「雪芙蘭修護舒緩面膜」，切入控油、修護、亮白、保濕等機能型保養市場，亦成功帶動通路銷售動能。

寶雅表示，隨著暑假旅遊潮與戶外活動頻率增加，針對不同膚質與時段使用需求，優化面膜產品組合，有助提升回購率與客單價，預期將成為第3季帶動美妝品類營收成長的重要動力。目前全台實體門市與官方購物平台同步展開促銷活動，期望延續上半年的成長動能，進一步強化夏季美妝主力地位。

寶雅今年以來持續進行店型調整，並同步開新店面，市場看好寶雅除了加強美妝店的布局，並搭配一般店及店中店，維持全年三店型合計淨增50店的目標，在新開店及改裝店的營運績效表現良好，加上美妝店坪效亮眼，法人預期寶雅今年營收有機會挑戰雙位數成長。