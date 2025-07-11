元山6月營收月增2% 出貨動能強
車用電子暨散熱廠元山（6275）昨（10）日公告6月營收3.66億元，月增2.2%，年增27.36%，主要受惠高階網通IT出貨動能延續，以及歐系車用風扇訂單穩健；上半年合併營收21.54億元，年增14.27%。
元山表示，高階運算個人化邊緣裝置為今年主要成長動能，受惠AI伺服器、網通及高階電競需求持續向上，帶動散熱產品出貨動能延續不墜，對下半年營運持審慎樂觀態度。
根據研調機構集邦科技（TrendForce）統計，生成式智慧訓練與推理應用需求加速落地普及，帶動2025年全球整體伺服器出貨量將年增5%，市場對高功率AI晶片的散熱需求穩定成長，元山布局散熱市場多年，透過切入Side Car、IN-ROW CDU等先進水冷散熱產品領域，為客戶提供專屬高效能散熱解決方案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言