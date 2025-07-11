聽新聞
0:00 / 0:00

榮剛6月合併營收年下滑6% 前景不看淡

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

榮剛（5009）昨（10）日公布6月自結合併營收9.9億元、年減6%，累計今年上半年合併營收60.9億元、年減10%；展望後市，榮剛接單維持高毛利水平，訂單量穩定增長，後市展望樂觀。

法人表示，榮剛是國內重要特殊鋼專業廠，公司治理到位，持續提升技術能量，有效鞏固不敗競爭優勢。

榮剛董事長王炯棻指出，目前整體產能利用率依然維持在高檔水準，在接單方面以高毛利的航太應用產品表現最為凸出，訂單穩定成長。

雖然近期新台幣升值對出口毛利構成一定壓力，榮剛接單適時調整產品售價，多數客戶對此表示理解並接受此調整，進而順利將成本轉嫁至終端市場。

王炯棻表示，針對國際貿易關稅政策的不確定性，儘管目前談判結果尚未明朗，但榮剛今年仍維持豁免權，因此在2025年全年營運將不受新關稅政策影響。

王炯棻 營收 榮剛

延伸閱讀

大聯大營收／第2季2,504億元、年增20.4％ 超越財測高標

商億營收／6月3.2億元、年增3.1% 樂觀看下半年成長

暑假旺季帶動！智冠6月營收小增 上半年自結合併營收31.69億元

台幣強升！台積電6月營收跌落3000億 僅達2637.9億元、月減17.7%

相關新聞

榮剛6月合併營收年下滑6% 前景不看淡

榮剛（5009）昨（10）日公布6月自結合併營收9.9億元、年減6%，累計今年上半年合併營收60.9億元、年減10%；展...

高技6月營收創新高

PCB廠高技（5439）、健鼎昨（10）日公布6月業績，高技衝上9.03億元，創新高，並較5月跳增43%，也比去年同期勁...

宜特威風 寫三個驚奇

電子產品驗證服務業者宜特（3289）昨（10）日公告6月、第2季業績雙創歷史新高，並帶動上半年營運表現超越歷年同期。

崑鼎6月營收月增1%

環保工程大廠崑鼎（6803）昨（10）日公告6月營收8.86億元，攀上近九年三個月以來新高，月增1.7％，年增18.24...

元山6月營收月增2% 出貨動能強

車用電子暨散熱廠元山（6275）昨（10）日公告6月營收3.66億元，月增2.2%，年增27.36%，主要受惠高階網通I...

永捷6月營收年增倍增 備貨添動能

永捷（4714）昨（10）日公告6月營收為1.31億元，月增8.1%，年增133.8%；累計今年上半年營收6.73億元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。