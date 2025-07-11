宜特威風 寫三個驚奇

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
宜特董事長余維斌。聯合報系資料照
宜特董事長余維斌。聯合報系資料照

電子產品驗證服務業者宜特（3289）昨（10）日公告6月、第2季業績雙創歷史新高，並帶動上半年營運表現超越歷年同期。

宜特6月合併營收為4.33億元，月增12.4％，年增18.4％，突破去年9月的單月業績歷史新高紀錄。第2季合併營收為12.04億元，連兩季攀峰，季增6.4％，年增14.3％。上半年合併營收23.35億元，為同期最佳，年增一成。

宜特表示，因應AI應用對高速傳輸與高功率驗證需求的急速上升，該公司積極強化AI相關的驗證能量，帶動AI供應鏈客戶訂單持續湧入，推升營收穩健表現。

宜特指出，先前已預見AI運算模型對功率密度與傳輸速度的挑戰，該公司為此超前部署超高功率分析解決方案，是全台最早投入AI伺服器驗證的實驗室之一。如今其驗證產能已擴增為當年的八倍，並成為多家AI領導客戶的長期策略合作夥伴。這些客戶早在初期產品規畫階段即與宜特合作，共同開發AI伺服器的測試解決方案。

宜特提到，除了可靠度驗證（RA）外，其訊號測試團隊深耕十餘年，長期服務台灣電子五哥，並針對AI高速傳輸需求強化PCIe 6.0、乙太網路等高速介面測試能力。

宜特去年10月推出全新高速訊號測試服務後，獲得市場熱烈回響。

宜特 AI

延伸閱讀

大聯大營收／第2季2,504億元、年增20.4％ 超越財測高標

亞翔營收／6月56億元 月增34.2%、年減11%

暑假旺季帶動！智冠6月營收小增 上半年自結合併營收31.69億元

台幣強升！台積電6月營收跌落3000億 僅達2637.9億元、月減17.7%

相關新聞

榮剛6月合併營收年下滑6% 前景不看淡

榮剛（5009）昨（10）日公布6月自結合併營收9.9億元、年減6%，累計今年上半年合併營收60.9億元、年減10%；展...

高技6月營收創新高

PCB廠高技（5439）、健鼎昨（10）日公布6月業績，高技衝上9.03億元，創新高，並較5月跳增43%，也比去年同期勁...

宜特威風 寫三個驚奇

電子產品驗證服務業者宜特（3289）昨（10）日公告6月、第2季業績雙創歷史新高，並帶動上半年營運表現超越歷年同期。

崑鼎6月營收月增1%

環保工程大廠崑鼎（6803）昨（10）日公告6月營收8.86億元，攀上近九年三個月以來新高，月增1.7％，年增18.24...

元山6月營收月增2% 出貨動能強

車用電子暨散熱廠元山（6275）昨（10）日公告6月營收3.66億元，月增2.2%，年增27.36%，主要受惠高階網通I...

永捷6月營收年增倍增 備貨添動能

永捷（4714）昨（10）日公告6月營收為1.31億元，月增8.1%，年增133.8%；累計今年上半年營收6.73億元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。