宜特威風 寫三個驚奇

電子產品驗證服務業者宜特（3289）昨（10）日公告6月、第2季業績雙創歷史新高，並帶動上半年營運表現超越歷年同期。

宜特6月合併營收為4.33億元，月增12.4％，年增18.4％，突破去年9月的單月業績歷史新高紀錄。第2季合併營收為12.04億元，連兩季攀峰，季增6.4％，年增14.3％。上半年合併營收23.35億元，為同期最佳，年增一成。

宜特表示，因應AI應用對高速傳輸與高功率驗證需求的急速上升，該公司積極強化AI相關的驗證能量，帶動AI供應鏈客戶訂單持續湧入，推升營收穩健表現。

宜特指出，先前已預見AI運算模型對功率密度與傳輸速度的挑戰，該公司為此超前部署超高功率分析解決方案，是全台最早投入AI伺服器驗證的實驗室之一。如今其驗證產能已擴增為當年的八倍，並成為多家AI領導客戶的長期策略合作夥伴。這些客戶早在初期產品規畫階段即與宜特合作，共同開發AI伺服器的測試解決方案。

宜特提到，除了可靠度驗證（RA）外，其訊號測試團隊深耕十餘年，長期服務台灣電子五哥，並針對AI高速傳輸需求強化PCIe 6.0、乙太網路等高速介面測試能力。

宜特去年10月推出全新高速訊號測試服務後，獲得市場熱烈回響。