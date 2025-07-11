高技6月營收創新高

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
PCB廠高技6月營收衝上9.03億元，創新高，並較5月跳增43%，也比去年同期勁揚169%。（路透）
PCB廠高技6月營收衝上9.03億元，創新高，並較5月跳增43%，也比去年同期勁揚169%。（路透）

PCB廠高技（5439）、健鼎昨（10）日公布6月業績，高技衝上9.03億元，創新高，並較5月跳增43%，也比去年同期勁揚169%，反映AI熱潮。健鼎為56.36億元，雖月減4.5%，但仍年增7.3%，挹注第2季營收達179億元，創單季新高。

高技表示，6月營收成長，主因客戶需求增加；累計上半年營收為37.12億元，為同期新高，年增92.7%。

展望後市，高技先前於法說會提到，AI伺服器需求持續成長，今年首季整體伺服器營收占比已達約35%，公司規劃擴充產能30%的目標按進度進行中，預期下半年擴充可望加速，並期許隨新產能開出後，帶動營運逐季向上，朝年營收挑戰百億元的目標邁進。

生產基地方面，高技財務長張秋雄指出，先前已公告董事會通過在台灣廠房購置，目前辦理過戶階段，下半年整理若有需要，會再適時增加資本支出。

海外布局方面，泰國布局部分以車用、電源產品為主，目前以辦公室倉庫支援當地需求，製造仍是台灣為主，台灣已擴充對應車用產品，並且可和其他產品線共用。

健鼎6月合併營收56.36億元，月減4.5%，年增7.3%；第2季合併營收179億元，季增4.53%，年增13.3%；上半年合併營收350.31億元，年增12.7%。

展望未來，健鼎昨提到，第3季看來至少會維持第2季高檔水準以上，初步看來仍有旺季需求，動能仍以記憶體與伺服器較強。

營收 健鼎

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