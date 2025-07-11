健喬6月合併營收年增51% 保瑞減2.7%

健喬（4114）昨（10）日公布6月合併營收5.75億元，較5月成長8%，較去年同期更大幅成長51.5%，累計今年前六月合併營收達30.62億元，較去年同期成長16.9%。

健喬表示，推升上半年營收成長動能的主要治療領域之一為心血管疾病，在去年取得多張藥品許可證後，相關產品營收呈高雙位數成長。

在其他產品事業群方面，健喬這兩年積極發展的癌症及腫瘤事業群有出色的表現，今年上半年營收同比成長近七成，展現了健喬在癌症/腫瘤領域發展的寬廣空間。

保瑞（6472）昨（10）日公告6月合併營收16.5億元，年減2.7%；若以美元計價，年增3.4%，造成此狀況主要原因為台幣升值所致。保瑞今年前六月累計營收已突破百億元大關，年增26.9%，寫歷史同期新高。

保瑞表示，公司在全球銷售業務方面表現穩健，主要受惠用於治療嬰兒點頭式痙攣（Infantile Spasms）的VIGAFYDE口服液市佔持續擴張，其餘產品亦穩定發展；CDMO業務部份，馬里蘭州無菌注射劑廠生產延遲於6月下旬恢復生產，該事件影響之營收將陸續回補。