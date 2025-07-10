五福營收／6月、第2季、上半年齊創新高 第3季暑假業績高飛

五福（2745）10日公告6月營收7.38億元、年增6.46％，創同期新高，與單月歷史第三高紀錄。第2季合併營收22.11億元，年增8.8%，創下單季歷史新高，且已連續二季創下單季新高，上半年營收44.01億元、年增14.82％，亦是同期新高。

五福今年以來營運表現亮眼，已連續六個月營收創下同期新高，五福指出，2025年暑假初期整體市場氛圍相對保守，主要受美國關稅政策導致全球經濟不確定性升高，影響企業獎勵旅遊預算規劃，家庭旅遊支出意願亦受壓抑。加上「日本地震預言」於社群平台引發廣泛討論，使部分民眾延後出國規劃，造成訂單短期遞延。

面對市場遲疑情緒，五福迅速聯手多家航空公司推出過去十年來暑假最具競爭力的團體旅遊專案，涵蓋日本、韓國、越南、泰國等熱門航點，有效吸引回流客群。目前暑期訂單已逐步回穩，整體銷售進度恢復中。公司對第3季營運展望持審慎樂觀態度。

展望後市，在新增「4＋1」國定假日政策利多帶動下，民眾跨季提前規劃出國旅遊意願大幅上升，加上台幣升值趨勢推動出國成本降低，目前第4季多條主力產品線如日韓、東南亞、歐洲、紐澳及郵輪等已提前啟動預購，帶動年末旺季業績，可望一路延續至2026年寒假與農曆春節。

五福指出，日本市場仍為公司核心營收來源，將持續透過產品多樣化及包機策略，有效提升產品競爭力。而近期日圓走貶，亦有利於提升國人赴日旅遊意願。