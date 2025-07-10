快訊

豐原五口命案有突破？ 中檢今再搜索約談當舖、銀樓業者

彭振聲妻子身亡鏡新聞又圍事？ 柯文哲再怨檢察官：已到唾面自乾程度

大雨未歇！高雄宣布「6個行政區」明天停班停課

五福營收／6月、第2季、上半年齊創新高 第3季暑假業績高飛

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

五福（2745）10日公告6月營收7.38億元、年增6.46％，創同期新高，與單月歷史第三高紀錄。第2季合併營收22.11億元，年增8.8%，創下單季歷史新高，且已連續二季創下單季新高，上半年營收44.01億元、年增14.82％，亦是同期新高。

五福今年以來營運表現亮眼，已連續六個月營收創下同期新高，五福指出，2025年暑假初期整體市場氛圍相對保守，主要受美國關稅政策導致全球經濟不確定性升高，影響企業獎勵旅遊預算規劃，家庭旅遊支出意願亦受壓抑。加上「日本地震預言」於社群平台引發廣泛討論，使部分民眾延後出國規劃，造成訂單短期遞延。

面對市場遲疑情緒，五福迅速聯手多家航空公司推出過去十年來暑假最具競爭力的團體旅遊專案，涵蓋日本、韓國、越南、泰國等熱門航點，有效吸引回流客群。目前暑期訂單已逐步回穩，整體銷售進度恢復中。公司對第3季營運展望持審慎樂觀態度。

展望後市，在新增「4＋1」國定假日政策利多帶動下，民眾跨季提前規劃出國旅遊意願大幅上升，加上台幣升值趨勢推動出國成本降低，目前第4季多條主力產品線如日韓、東南亞、歐洲、紐澳及郵輪等已提前啟動預購，帶動年末旺季業績，可望一路延續至2026年寒假與農曆春節。

五福指出，日本市場仍為公司核心營收來源，將持續透過產品多樣化及包機策略，有效提升產品競爭力。而近期日圓走貶，亦有利於提升國人赴日旅遊意願。

營收

延伸閱讀

走進森海慢活蘇澳小鎮 30特色店家串聯數位集點換好禮

暑假旺季帶動！智冠6月營收小增 上半年自結合併營收31.69億元

「成績單吃到飽」最高折500元！ 台北人氣飯店「3大餐廳優惠」 樂齡55折、限定鄰里85折超划算

整型後事業桃花運大開！明日花綺羅成愛美女性教科書

相關新聞

AI驗證訂單湧入！宜特6月合併營收4.33億元 創單月新高

電子產品驗證服務公司宜特科技（3289）今（10）日公告2025年6月合併營收約台幣4.33億元，較上月增加12.49%...

瓦城營收／上半年30億元、創同期新高 旗下餐飲將插旗Dream Plaza

瓦城（2729）10日公布6月營收達4.72億元，主要是受去年假日天數差異與台中新光三越停業影響所致，年減13.79%；...

路易莎營收／轉型有成！6月2.46億元創新高 年成長超過三成

路易莎咖啡（2758）10日公告6月營收2.46億元，創單月歷史新高，相較去年同期1.87億元，年成長31.25%，合計...

集雅社營收／上半年23.5億元創新高 電價與缺電警訊推升節能家電買氣

百貨業精品家電通路品牌集雅社（2937）10日公告6月營收達3.82億元，月減10.1%，年增23.93%，表現依舊亮眼...

竄上人氣第二大！金居營收連五月雙增 土洋法人助攻、股價衝近一年高

金居（8358）近來獲得市場關注，外資已連續三日買超，自營商亦於9日加入多頭行列，單日合計買超達8,022張。受籌碼面轉...

家登營收／上半年34.2億元 產能備妥因應下半年放量出貨

家登（3680）於10日公布2025年6月營收報告，集團合併營收約為新台幣5.45億元，今年累積1~6月營收約34.2億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。