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AI驗證訂單湧入！宜特6月合併營收4.33億元 創單月新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
宜特董事長余維斌。圖／本報資料照片
宜特董事長余維斌。圖／本報資料照片

電子產品驗證服務公司宜特科技（3289）今（10）日公告2025年6月合併營收約台幣4.33億元，較上月增加12.49%，與去年同期相比增加18.41%。再次突破4億元門檻大關，創下歷史新高。

宜特表示，因應AI應用對高速傳輸與高功率驗證需求的急速上升，宜特積極強化AI相關的驗證能量，帶動AI供應鏈客戶訂單持續湧入，推升六月營收穩健表現。

宜特指出，早在2020年便看見AI運算模型對功率密度與傳輸速度的挑戰，因此超前部署超高功率分析解決方案，是全台最早投入AI伺服器驗證的實驗室之一。如今驗證產能已擴增為當年的八倍，並成為多家AI領導客戶的長期策略合作夥伴。這些客戶早在初期產品規劃階段即與宜特合作，共同開發AI伺服器的測試解決方案，充分展現宜特不只是服務提供者，更是技術研發的關鍵推手。

宜特進一步表示，除了可靠度驗證(RA)外，宜特的訊號測試團隊深耕十餘年，長期服務台灣電子五哥，並針對AI高速傳輸需求強化PCIe 6.0、Ethernet等高速介面測試能力。去年10月推出全新高速訊號測試服務後，亦獲得市場熱烈回響。宜特已在AI系統層級的測試鏈條上，逐步建立起完整驗證能力。

營收 宜特 AI

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