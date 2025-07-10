信紘科6月、第二季及上半年營收 三創同期新高

信紘科（6667）今日公布2025年6月合併營收達6.7億元，月增39％、年增136％；累計2025年第2季合併營收達16.41億元，季增達21％，較去年同期成長108％；累計2025年1至6月合併營收達29.96億元，較去年同期大幅成長109％，強勁的訂單需求、穩健進度推進，創造信紘科6月、第2季及上半年齊步刷新歷年同期新高紀錄。

信紘科指出，受惠全球AI、先進製程與高速運算（HPC）產業投資潮熱絡，加上近期晶圓廠在台灣、日本與美國等地快速推動先進製程、先進封裝的擴廠與增產，齊步創造大量廠務設備與工程需求。信紘科旗下廠務工程供應系統整合業務、二次配工程服務等核心技術領域深獲業界肯定，多項系統整合工程正穩步執行並已進入設備出貨階段，為今年以來的公司營收挹注強勁量能，尤其在綠色製程建廠領域方面，信紘科已成為先進製程廠商在綠色製程工程領域具競爭力且倚賴的重要合作夥伴。

面對全球貿易重整與區域化供應鏈趨勢，信紘科採「可靠、先進、永續」戰略方向，持續深耕半導體與高科技產業。憑藉台灣竹南、中科、南科三地核心基地及日本、美國營運據點，公司具備快速回應客戶、靈活部署的全球化服務優勢，同時進一步強化設備與工程服務的技術實力、供應鏈管理與專業人才團隊配置，展現公司在市場的高度競爭力。近期信紘科也有收到來自海外市場的客戶詢問合作的可能性，信紘科持續積極搶占「在地化＋區域化」下的製造工程新商機。