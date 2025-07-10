北基營收／6月、上半年共創同期次高 油品與綠能雙引擎穩步推進
北基（8927）10日公布6月合併營收達7.53億元，雖較上月小幅下滑5.3％，仍寫下歷年同期次高。累計上半年合併營收為50.41億元，主要受到國際油價下行，以及去年同期建案認列墊高比較基期影響，年減32.3％，上半年營收表現仍穩居歷年同期次高水準。
北基表示，6月及上半年合併營收雙雙繳出歷年同期次高，受惠於油品與綠色能源兩大業務穩健推進。油品事業方面，北基積極擴展全台加油站據點版圖，6月正式於台中北陽路新設站點，並同步持續精進既有加油站的營運效率與結構配置，有效帶動整體發油量穩步提升，即使受國際油價走低影響，整體油品事業仍展現良好穩定度。
另一方面，綠色能源業務則憑藉太陽能光電案場併網容量擴大，進一步堆疊整體營收表現。北基也積極整合旗下子公司於太陽能發電與電動車充電系統的資源，強化再生能源資產營運效益，推動營運規模穩健擴張。
北基指出，2025年上半年油品與綠色能源事業銷售分別繳出年23.72％、17.16％的成績，占整體營收比重達87.74％、10.82％，其中，截至目前北基全台加油站站點總數達83站，較去年同期淨增加6個站點，得益於推行加油站站點升級服務、全台站點布局更趨完整，穩步推升整體表現。
此外，旗下綠色能源業務表現持續增溫，隨著太陽能電廠發電規模穩步擴大，助力發電收入保持成長態勢，同時，北基亦持續規畫結合EV充電營運商－特爾電力於電動車充電設施的布建，透過整合自有發電系統與EV充電應用，提升再生能源整體使用效率，進一步放大綠色能源業務綜效。
展望未來營運，北基穩健推進全台加油站據點布局，持續擴大油品市占率，奠定整體營運發展基礎。除主力油品事業外，集團同步深化土地建設與綠色能源多元布局，旗下子公司三地能源太陽能光電發電量體穩步成長，有助於帶動綠能業務銷售表現增溫，並隨著子公司強化綠電市場拓展，以期進一步增添綠色能源業務動能，強化集團中長期營運良好發展。
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