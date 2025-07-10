瓦城營收／上半年30億元、創同期新高 旗下餐飲將插旗Dream Plaza

瓦城（2729）10日公布6月營收達4.72億元，主要是受去年假日天數差異與台中新光三越停業影響所致，年減13.79%；受惠於新展店效益與顧客持續支持，今年前六月累計營收達到30.52億元，較去年同期成長0.26%，創下同期新高紀錄。

瓦城旗下泰式炒河粉品牌 「BOBO」6月 在桃園大江購物中心盛大開出首間分店，開幕首三周假日期間翻桌率逾8.5次，成功吸引在地家庭與年輕族群，顯示強勁的市場接受度與吸客力；而同棟商場內同步迎來全新的「大心」，以嶄新定位進駐，進一步強化集團品牌在商場中的競爭力，為消費者帶來更豐富多元的餐飲選擇。

為持續深化與會員顧客連結，瓦城、時時香與大心三大品牌於wa10 APP推出會員集章活動，有效提升顧客黏著度與再訪率，此外，隨暑假出遊旺季來臨，樂觀展望第3季營運持續攀升。

展望第3季，瓦城將加速展店腳步，旗下品牌「1010湘」與「YABI KITCHEN」預計將於7月下旬進駐全新信義區百貨Dream Plaza，作為近期備受各界矚目的焦點商場，勢必吸引大量人潮前往嘗鮮體驗，有望創下亮眼佳績；此次雙品牌同步插旗新商場，亦期望發揮核心商辦與觀光人潮聚集的地理優勢，透過雙店群聚效應，進一步強化信義商圈滲透力，擴大消費觸及面，帶動整體營運成長。

此外，瓦城則持續深化中南部市場，預計於第3季在台中米平方商場開出全新門市，鎖定中科商圈及東海大學周邊客群，提供上班族與學生多元用餐選擇；同時也將進駐台南全新商場—新光三越台南小北門店，在北區與西門商圈繁榮商機帶動下，助攻營運更上層樓，為下半年挹注強勁動能。

集團創始品牌「瓦城泰國料理」近日自全台31個服務業種、396家企業中脫穎而出，再度榮獲《2025臺灣服務業大評鑑》連鎖品牌餐廳金獎，憑藉「真心為你」的品牌信念及獨創的「FEST」四大服務指標，展現其深耕顧客服務的長期成果。

在穩固的顧客信賴支持下，瓦城以成為「顧客心中最好的餐廳」為使命，隨未來穩健展店，集團將持續精進料理品質及服務水準，致力於全台門市提供最高品質的餐飲體驗，未來更將集團對品質與服務的堅持延伸至全球，展現台灣餐飲品牌的國際競爭力。

作為永續成長的關鍵基礎，瓦城全球研發中心預計於今年第4季正式啟用，將匯集菜色研發、廚藝訓練、物流運送、食品安全與資源運籌管理五大功能，打造一體化後勤平台，進一步強化營運韌性，為國際拓展戰略提供有力後援。

在海外布局方面，美國市場持續積極推進，預計第4季將於洛杉磯核心地段展開雙店布局，穩步擴張品牌版圖，為進軍美國市場奠定堅實基礎。多元策略同步推進下，將有望持續挹注集團下半年營運動能，加速全球布局進程，穩步邁向國際化願景。