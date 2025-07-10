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暑假旺季帶動！智冠6月營收小增 上半年自結合併營收31.69億元

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
智冠表示，隨著暑期旺季來臨，可望持續推升營運動能。圖為智冠董事長王俊博。圖／智冠提供
智冠表示，隨著暑期旺季來臨，可望持續推升營運動能。圖為智冠董事長王俊博。圖／智冠提供

遊戲龍頭智冠科技今天公布6月營收5.29億元，月增1%，受惠暑期遊戲帶動預熱需求，以及子公司中華網龍新作《飄流幻境Re：星之方舟》上市，挹注營收表現；自結第二季單季合併營收15.58億元；自結上半年累計合併營收31.69億元。公司表示，隨著暑期旺季來臨，可望持續推升營運動能。

智冠指出，為迎接暑期檔期，MyCard祭出一系列主題活動，主打「回饋1+1」機制，推動會員儲值與點數消費雙軌回饋，會員透過任一儲值方式完成付款，即可獲得首波回饋獎勵，後續再以點數進行遊戲消費，還能再享額外好禮，提升消費回購率。全月活動總計祭出高達50萬MyCard點數，並加碼iPhone 16 Pro Max、Switch 2、電競筆電、沙發按摩椅等多項人氣好禮，搭配百連抽、任務獎勵、快閃挑戰等多元活動，打造暑期最有感的會員專屬回饋盛事。

智冠子公司中華網龍旗下多款作品在暑期檔期強勢出擊，推升玩家活躍與市場話題熱度。《飄流幻境》IP系列作品全面推進，跨平台新作《飄流幻境Re：星之方舟》上市滿月，推出新BOSS、夥伴與夏日主題地圖活動，帶動玩家回流；手遊《飄流幻境M》於7月9日推出資料片「飄飄猴大冒險」，結合人氣角色與限時挑戰，擴大暑期熱度；端遊《飄流幻境Online羅德島傳說》完成年度改版，加入核心系統與高階關卡，全面升級策略玩法體驗。

另款經典IP跨平台遊戲《吞食天地2：誕生Reborn》亦於7月2日釋出全新丹藥系統，並預告開放日本武將「上杉謙信」，吸引新老玩家熱情參與，挹注暑期營運動能。

智冠子公司遊戲新幹線旗下二次元手遊《風色幻想NeXus》於7月4日帶來全新永久聯動VTuber角色「杏仁ミル」、「塔芭絲可」，並開放高難度挑戰「輝煌殿」及「聖物」養成系統，強化角色培育與戰術變化，提升遊戲深度與策略樂趣。近期也預告將攜手國產經典IP《幻世錄》展開聯動合作，人氣角色「雷歐納德」、「緹娜」與「琥」即將登場，放大IP聲量。

智冠表示，隨著網路交易普及，詐騙手法也不斷翻新，市場對數位支付安全的期待日益提升。藍新集團與數位發展部攜手推動三大防護機制，運用 DNS RPC 技術主動比對並封鎖可疑網址，透過大規模掃描與偵測攔截偽冒網站，同時即時通報與協助下架處理，從源頭降低詐騙風險。此機制上線以來，已成功阻絕超過9成假冒網站。

營收 智冠

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