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溢泰營收／6月10.4億元、上半年創同期新高 車載裝備北美出貨強勁

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

溢泰實業（7818）10日公告6月營收為10.46億元，年減6.96％；上半年累計營收66.07億元，年增2.38％，H1營收創歷史新高。溢泰表示，6月營收年減主因為台幣升值，導致營收相較去年微幅下滑。但暑期休閒旅遊熱潮帶動美、澳市場車載裝備需求較前幾個月增加，加上新開發的東南亞與日本市場陸續傳出佳績，使得營收仍能維持一定水準。

根據市調機構WISE GUY REPORTS預估，2024年全球汽車架市場規模約為14.2億美元，至2029年將達18.6億美元，年複合成長率（CAGR）達5.46%。其中北美市場占全球市占約29%，為全球最大、最具成長潛力的地區，預期未來幾年仍將維持穩健增長。

美國休閒旅遊占旅遊業總量的比重超過86%，暑假期間戶外活動（如露營、自行車、SUP、衝浪、輕艇等）極為盛行，直接帶動對車載裝備（特別是車頂架和自行車架）的需求。溢泰早已以Yakima品牌車頂架深耕北美市場多年，是美國車載裝備市場的前兩大領導品牌之一，尤其在車頂架、車頂箱、自行車架等產品領域擁有顯著知名度和固定客群；隨著美國進入暑假旅遊高峰季，家庭長途出遊、自駕旅遊、戶外活動等熱度飆升，同步帶動各種車載裝備銷售。

溢泰進一步指出，隨著SUV與Crossover（跨界休旅車）等多功能車型在北美汽車銷售占比超過五成，並逐步取代傳統轎車成為主流車型，攜帶戶外裝備的需求同步推升，使整體戶外車載裝備市場進一步擴大。

同時，消費者對產品的要求也從「功能取向」轉向「安全、便利、多功能兼具」的設計理念。包括可摺疊、可拆卸、承重升級的模組式設計，高規格的安全測試以及導入鋁合金、碳纖維等輕量化、永續材料的產品，皆成為市場競爭重點。

法人表示，台灣廠商在全球車載市場中擁有設計與製造雙重優勢，尤其以精密鋁合金加工、結構創新與模組整合能力見長，除此之外，溢泰更擁有自有品牌與OEM/ODM並進的優勢，因此能為公司帶來穩定成長的訂單與營收、獲利。在淨水產品及金屬產品雙引擎的帶動下，溢泰擁憑藉品牌代工經驗與創新技術，受惠市場趨勢利多，營運動能有望延續成長。

營收

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