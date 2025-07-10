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榮剛營收／6月9.9億元、年減6% 中長期樂觀趨勢不變

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

榮剛（5009）10日公告6月自結合併營收9.9億元、年減6%，累計今年上半年合併營收60.9億元、年減10%；展望後市，榮剛接單維持高毛利水準，訂單量穩定增長，後市展望樂觀。

法人表示，榮剛是國內重要特殊鋼專業廠，公司治理到位，持續提升技術能量，有效鞏固不敗競爭優勢。

榮剛董事長王炯棻指出，目前整體產能利用率依然維持在高檔水準，在接單方面以高毛利的航太應用產品表現最為凸出，訂單穩定成長。

雖然近期新台幣升值對出口毛利構成一定壓力，榮剛接單適時調整產品售價，多數客戶對此表示理解並接受此調整，進而順利將成本轉嫁至終端市場。

王炯棻表示，針對國際貿易關稅政策的不確定性，儘管目前談判結果尚未明朗，但榮剛今年仍維持豁免權，因此在2025年全年將不受新關稅政策影響，對營運影響有限。

另一方面，榮剛將於7月16日舉行年度新產品發表會，屆時除將正式推出多項創新產品，將同步揭示產線及製程新貌，全面展現在技術研發與製造能力上的最新成果，進一步強化市場競爭力與客戶信賴。

王炯棻 營收 榮剛

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