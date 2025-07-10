信立營收／6月0.99億元、年增497％ 與第2季、上半年共創同期新高

信立（4303）10日公布6月合併營收0.99億元，較上月1.01億元減少1.94％，較去年同期0.16億元成長 497.86％；累計第2季單季合併營收2.78億元，較第1季單季營收2.24億元成長24.3％，較去年同期0.56億元成長390.48％；累計上半年合併營收5.03億元，較去年同期1.09億元成長360.44％，6月、第2季、上半年營收強勢三創近17年來同期新高的紀錄！

信立表示，6月營收成長主要係受惠於攜手子公司普大搶攻運動品牌及美系品牌精品包等客戶拉貨動能成長，集團上下游整合持續發揮從原料研發到客製應用的垂直整合優勢，全面拓展於電子、鞋材、服飾、箱包、家飾與建材等多元應用領域，憑藉專業的製程技術與材料創新實力，信立不僅強化與國際品牌的合作黏著度，也持續擴大高附加價值產品的市場滲透力。

信立進一步表示，公司長年來聚焦在PVC與PU合成皮兩大核心事業體，並結合子公司普大應材的延伸應用研發實力，打造多元紋理、多樣用途的合成皮革解決方案。PVC事業部產品涵蓋柔軟皮、復古瘋馬皮、防火皮、沙發皮等十餘品項，具備高度擬真觸感與機能性，廣泛應用於沙發、遊艇、公共交通等高端場域。

PU事業部則專攻乾式、濕式與無溶劑PU等領域，開發出導電PU、防水條、乾式透濕膜等具備環保、彈性與智慧功能的材料，對應智慧穿戴、運動用品等創新應用。

旗下普大應材則擅長將PU膜、分離皮、熱熔膠與高耐磨基材結合，切入高爾夫球手套及運動鞋等市場，更積極發展水性PU搶占永續材料商機。信立指出，未來將持續推動製程綠色升級與產品機能創新，深耕全球高附加值應用市場，鞏固其於全球合成皮革供應鏈的關鍵地位。

展望2025年下半年，信立維持審慎樂觀看法。信立將持續聚焦「產能升級 × 永續材料 × 國際拓展」三大核心戰略，藉由生產基地優化與土地資產活化，強化自動化與效率導向的產能配置，提升整體營運彈性與資源使用效益。同時透過上下游策略聯盟、引進國內外先進設備與技術，持續優化生產流程、強化品管制度與提升產品品質；並推動策略性併購與人力資源有效分配，整合組織內外部資源，全面提升毛利率、供應鏈韌性與整體企業體質。