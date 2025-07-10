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路易莎營收／轉型有成！6月2.46億元創新高 年成長超過三成

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
路易莎董事長黃銘賢表示，集團突破傳統咖啡品牌框架，不斷延伸消費者生活需求，開創新的商機，全力搶攻餐食市場。圖／路易莎提供
路易莎董事長黃銘賢表示，集團突破傳統咖啡品牌框架，不斷延伸消費者生活需求，開創新的商機，全力搶攻餐食市場。圖／路易莎提供

路易莎咖啡（2758）10日公告6月營收2.46億元，創單月歷史新高，相較去年同期1.87億元，年成長31.25%，合計上半年營收13.62億元，年成長18.15%。今年合併多品牌擴大餐飲市場版圖後，從今年2月開始的年成長，都以超過16%的雙位數直線上升。

路易莎旗下最具爆發力的自助餐品牌「青焰炭火熟成牛排」，6月營收2,535萬元，營收占比已經超過整體營收一成，共有四間門市。採取強強聯手拓展餐飲市場策略，首波合作對象包括國際凱悅集團結盟的新莊嘉軒酒店與新竹伊普索凱悅尚選酒店，另與法國羅浮宮酒店集團結盟的金鬱金香國際酒店合作設立苗栗門市，6月下旬則與台灣本土最大的福容聯手開幕台中麗寶福容門市。

青焰的營收穩定成長，逐漸蔚為消費者新選擇的超CP值特色自助餐品牌，提供主餐牛排、海鮮、豬腳等多種選擇，價格從698元起，更搭配有近百道自助餐，親民的訂價策略，加上頂級飯店優質的空間，成為消費者輕鬆享受美食，親友歡聚的好地方，再創餐飲市場的新藍海。

路易莎旗下的青焰及主打泰式風味的泰無限等自助餐品牌，已經成為知名飯店與商城積極延攬合作的對象。目前籌備中的門市已經超過十家，希望今年前營收能夠倍數成長，占集團總體營收超過兩成。預計於9月進攻台北市中心知名飯店，並將進駐指標性商城，同時，在南部也積極規劃與國際餐飲集團結盟開創新門市。

路易莎咖啡現有約560間門市，今年元月併入多個餐飲品牌，除「青焰炭火熟成牛排」4間外，還包括泰式料理「初泰」3間、Louisa BAKERY 麵包坊2間、健身房 self room 1間，以及文青火鍋「丹生炊事」1間、茶食館「玖仰」共9間（其中6間直營、3間加盟）、蔬食餐廳「光焙若蔬食」3間等，展現集團多元化經營布局。

餐飲 路易莎 營收 咖啡

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