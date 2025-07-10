邑昇營收／6月0.87億元、月減14.4% 龜山二期廠最快第4季投入營運行列

邑昇（5291）公告2025年6月合併營收為新台幣0.87億元，由於電子業回到正常出貨節奏，6月為傳統庫存盤點，較上月減少14.46%，累計上半年合併營收為5.36億元，年增10.84%。

因應未來高階應用需求成長，邑昇提到，亦積極推動龜山二期廠擴建計畫，導入自動化與高階製程設備，最快在今年第4季即可啟動小量試產，爭取於2026年放量貢獻營收，強化與整合產能布局，有利於承接並穩固高階PCB訂單，拓展更多樣化、更高階產品應用市場。

邑昇提到，近期持續聚焦更高階PCB應用領域，除網通伺服器、工控/工業電腦、車用電子外，並進一步擴及航太軍用領域，包括低軌衛星與其地面接收站，以及需具備RF規格PCB之無人機產業，目前已配合客戶專案進入研發設計與試產階段，由於相較於一般PCB，RF PCB需採用更特規之高頻材料，以確保高速訊號傳輸穩定性與訊號完整性，設計上亦需嚴格控制阻抗與電磁干擾（EMI），其製造流程也需更高精度與低容差加工，製程技術門檻明顯高於一般PCB，邑昇長期耕耘特規與高客製化利基領域，並可彈性配合客戶專案與需求，有助邑昇更進一步往更高階專業應用市場邁進。

此外，邑昇提到，自有e-bike電動輔助自行車品牌「DOSUN」，持續優化產品設計與騎乘體驗，今年主打產品涵蓋三折式折疊電輔車、淑女車款【Lily】，鎖定城市通勤與休閒出行等多元使用情境，成功拓展新興客群，市場回饋正向。同時邑昇亦針對校園、觀光園區與工廠等特殊應用場域，開發具備載貨及運輸功能的電動車，現已完成客戶認證驗收，並將陸續出貨，提供具備節能減碳與實用性能之綠色移動解決方案。

邑昇提到，轉投資子公司邑城建設首案「邑城仰睦」工程進度則如期推進，預計將於2027年底陸續完工交屋並開始認列營收。後續亦已於新北市土城區啟動新案籌備作業，持續擴大地產事業布局。透過穩定開發節奏與多案並行策略，逐步建構邑昇第二成長曲線，為未來營運帶來穩定且多元之收入來源。