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寶雅營收／6月20.7億元、與第2季同創同期新高 本季可望受暑假助攻

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
寶雅10日公告6月營收20.7億元，月增1.3%、年增5.2%，創同期新高。圖／報系資料照
寶雅10日公告6月營收20.7億元，月增1.3%、年增5.2%，創同期新高。圖／報系資料照

寶雅（5904）10日公告6月營收20.7億元，月增1.3%、年增5.2%，創同期新高；第2季營收60.43億元，年增7.4%，創同期新高與單季史上第三高，僅次於今年第1季與去年第3季，累計上半年營收123.4億元，年增7.2%。寶雅上半年主要受惠於持續展店，且美妝店擴大布局，帶動同店維持正增長，隨著第3季旺季到來，夏日保濕、防曬、旅遊備品需求增加，可望推升營收再上層樓。

寶雅表示，將持續展店，藉由新美妝及居家店型，提高台灣滲透率；同時優化產品組合以及加速數位布局，提升消費者體驗。截至6月底為止，全台共有424間寶雅。看好暑假商機，寶雅7月將陸續開出屏東林森店、板橋埔墘店，同時環球長庚店、環球中和店也將完成改裝重新登場。

進入第3季炎夏銷售旺季，寶雅看準消費者對保濕、防曬及曬後修護等商品需求升溫，近期已陸續推出多款夏季應景新品，主攻妝前補水、曬後修護及高效保濕等多元膚質需求。其中包含話題新品「審美之選1.8M外泌體面膜」以及「雪芙蘭修護舒緩面膜」，切入控油、修護、亮白、保濕等機能型保養市場，亦成功帶動通路銷售動能。

寶雅表示，隨著暑假旅遊潮與戶外活動頻率增加，針對不同膚質與時段使用需求，優化面膜產品組合，有助提升回購率與客單價，預期將成為第3季帶動美妝品類營收成長的重要動力。目前全台實體門市與官方購物平台同步展開促銷活動，期望延續上半年成長動能，進一步強化夏季美妝主力地位。

營收 寶雅

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