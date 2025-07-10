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集雅社營收／上半年23.5億元創新高 電價與缺電警訊推升節能家電買氣

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
集雅社門市冷氣販售。圖／集雅社提供
集雅社門市冷氣販售。圖／集雅社提供

百貨業精品家電通路品牌集雅社（2937）10日公告6月營收達3.82億元，月減10.1%，年增23.93%，表現依舊亮眼。同時，集雅社第2季營收來到11.79億元，較第1季微幅季增0.57%；累計上半年營收更高達23.5億元，年增13.54%，寫下歷史同期新高紀錄。

集雅社指出，全球氣溫持續攀升，加上台灣自6月1日起至9月30日實施夏月電價，推升民生用電成本。根據台電資料，住宅用戶若每月用電超過121度，電價將會調升，尤其用電量超過1,000度以上，每度甚至飆升至8.46元。

面對電費壓力，民眾對節省電費支出的需求日益增加，使得節能標章或一級能效家電成為市場上的民生必需品，帶動一波換機潮。

除了高電價壓力，近期頻傳的供電吃緊警訊也成為推升買氣的另一股動力。專家指出，台灣能源安全指標顯示供電壓力嚴峻，「缺電危機」加深民眾對節能議題的重視。

集雅社觀察到，除了傳統的冷氣、冰箱等節能家電銷量大增外，具備節電管理功能的智慧家電與設備，例如遠端遙控插座、電量監控空調控制器等，也成為今年夏季的新寵。

特別是中小型辦公室與租屋族，因空間與裝修限制，更傾向購買微型節電工具，帶動該品類銷售成長逾50%。

集雅社強調，公司不僅是單純販售產品，更是提供「解決型通路」服務，門市設有節電諮詢人員，推廣節能標章知識，協助消費者選擇適合的節能家電。為迎接空調旺季，集雅社近期也推出「早鳥空調 好禮三重奏」促銷活動，祭出多項優惠。

集雅社家電規劃師表示，消費者選購行為已從價格導向轉向效率與長期效益導向，這不僅提升了客單價，也透過專業諮詢與組合方案，有效提高客戶黏著度。

展望後市，隨著氣溫持續升高、暑假檔期到來，以及政府節能補助政策的加碼，法人預期節能家電銷售動能將持續延續，有望進一步推升集雅社的業績表現。

電價 集雅社 智慧家電

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