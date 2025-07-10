藏壽司營收／6月4.9億元、創同期新高 台南第4間門市將開出

亞洲藏壽司（2754）10日公告6月營收4.9億元，年增8.7%，累計上半年營收27.6億元，年增5.8%，同創新高。亞洲藏壽司表示，受惠三麗鷗家族滿額贈馬克杯活動、學生放暑假，以及炎炎夏日壽司開胃等利多，6月營收交出好表現，隨著時序進入暑假，第3季旺季可期。

亞洲藏壽司抓準暑假商機，強檔IP聯名扭蛋接連登場，暑假首檔柯南迷大集合，與電影《名偵探柯南：獨眼的殘像》同步聯名，20款柯南扭蛋，7月4日起獨家開扭，限時2周。台灣藏壽司並首度聯名花生漫畫，推出可愛爆表的史努比扭蛋，即將在7月下旬登場，可望在市場引爆新話題，掀起收藏熱潮。

展望下半年，亞洲藏壽司加快展店腳步，台南第四間門市「台南永康永大路店」即將開幕，首度插旗台南永康的新門市，也是台南第三間獨立街邊店。永康永大路為永康區主要聯外幹道之一，具備吸引大量人流的潛力，沿線交通便利，靠近永康火車站及永康交流道，且鄰近住宅區，提供更便利的服務，營運動能可望再添柴火。

目前亞洲藏壽司海內外門市共計61家，其中台灣59家門市，上海門市則陸續啟動營運結束，已關閉一間門市，尚有2家門市。