快訊

群創證實了！因應市場變化「關閉南科五廠」 產能將整併至其他工廠

日本「米騷動」漲價趨緩？自民黨政治難關還在後頭

國家級警報！3縣市超大豪雨狂炸「下到發紫」 降雨熱區曝光

藏壽司營收／6月4.9億元、創同期新高 台南第4間門市將開出

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
亞洲藏壽司10日公告6月營收4.9億元，年增8.7%，累計上半年營收27.6億元，年增5.8%，同創新高。圖／報系資料照
亞洲藏壽司10日公告6月營收4.9億元，年增8.7%，累計上半年營收27.6億元，年增5.8%，同創新高。圖／報系資料照

亞洲藏壽司（2754）10日公告6月營收4.9億元，年增8.7%，累計上半年營收27.6億元，年增5.8%，同創新高。亞洲藏壽司表示，受惠三麗鷗家族滿額贈馬克杯活動、學生放暑假，以及炎炎夏日壽司開胃等利多，6月營收交出好表現，隨著時序進入暑假，第3季旺季可期。

亞洲藏壽司抓準暑假商機，強檔IP聯名扭蛋接連登場，暑假首檔柯南迷大集合，與電影《名偵探柯南：獨眼的殘像》同步聯名，20款柯南扭蛋，7月4日起獨家開扭，限時2周。台灣藏壽司並首度聯名花生漫畫，推出可愛爆表的史努比扭蛋，即將在7月下旬登場，可望在市場引爆新話題，掀起收藏熱潮。

展望下半年，亞洲藏壽司加快展店腳步，台南第四間門市「台南永康永大路店」即將開幕，首度插旗台南永康的新門市，也是台南第三間獨立街邊店。永康永大路為永康區主要聯外幹道之一，具備吸引大量人流的潛力，沿線交通便利，靠近永康火車站及永康交流道，且鄰近住宅區，提供更便利的服務，營運動能可望再添柴火。

目前亞洲藏壽司海內外門市共計61家，其中台灣59家門市，上海門市則陸續啟動營運結束，已關閉一間門市，尚有2家門市。

藏壽司 暑假 名偵探柯南

延伸閱讀

台南晚間刮強風...災情頻傳！9千多戶曾停電 永康流動廁所被吹跑

超認真在推理！《名偵探柯南：獨眼的殘像》為何能再度締造影史票房紀錄？

藏壽司20款「柯南扭蛋」限時開扭！聯名行李吊牌帶回家

柯南不是只有破案！南投戲院與亞洲大學合作 轉型為動漫教育基地

相關新聞

路易莎營收／轉型有成！6月2.46億元創新高 年成長超過三成

路易莎咖啡（2758）10日公告6月營收2.46億元，創單月歷史新高，相較去年同期1.87億元，年成長31.25%，合計...

集雅社營收／上半年23.5億元創新高 電價與缺電警訊推升節能家電買氣

百貨業精品家電通路品牌集雅社（2937）10日公告6月營收達3.82億元，月減10.1%，年增23.93%，表現依舊亮眼...

竄上人氣第二大！金居營收連五月雙增 土洋法人助攻、股價衝近一年高

金居（8358）近來獲得市場關注，外資已連續三日買超，自營商亦於9日加入多頭行列，單日合計買超達8,022張。受籌碼面轉...

家登營收／上半年34.2億元 產能備妥因應下半年放量出貨

家登（3680）於10日公布2025年6月營收報告，集團合併營收約為新台幣5.45億元，今年累積1~6月營收約34.2億...

家碩營收／6月1.16億元、年增2.49% 看好 EUV 光罩儲存方案需求

家碩（6953）10日公告114年6月營收1.16億元，與去年同期比較成長2.49%，保持穩定營運。展望後市，本業營收獲...

家登第2季營收持平第1季 備妥產能迎客戶增訂單

晶圓傳載解決方案大廠家登精密今日公布6月集團合併營收約為5.45億元，月減6.7%、年減18.3%；累積上半年營收約34...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。