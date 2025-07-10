虎門科技：上半年營收續創同期新高

虎門科技（6791）今日公告6月營收6,515萬元，較去年同期成長6.9％；累計1-6月營收3.65億元，年增20.8％，單月與累計營收續創同期新高。虎門多元化布局，營運規模穩定攀升，營收已連續30個月年增成長。

虎門表示，CAE軟硬體解決方案已是產品研發設計不可或缺工具，市場需求持續擴大，惟客戶受到近期關稅不確定性及匯率波動影響，暫時出現觀望態度，部分驗收時程也有延遲，不過CPC、工業4.0陸續實現營收貢獻，公司整體規模保持成長態勢，發揮三大部門多元布局的優勢。

CAE、CPC、工業4.0三大部門均貢獻6月份營收，CAE的需求主要來自晶片製造、封測、記憶體等半導體相關產業，以及光學模組、PCB、伺服器、法人研發單位等；CPC、工業4.0也有多個客戶完成驗收，營收占比明顯拉高。CPC、工業4.0仍有在手訂單執行中，下半年將陸續完成客戶驗收。

AI開源模型崛起，開啟邊緣運算AI時代，虎門三大部門都將受惠AI應用廣泛的趨勢。其中，終端設備的研發設計較不受景氣波動影響，預期CAE市場仍將穩定，虎門看好AI推動半導體、散熱產業的研發需求。