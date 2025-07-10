快訊

群創證實了！因應市場變化「關閉南科五廠」 產能將整併至其他工廠

日本「米騷動」漲價趨緩？自民黨政治難關還在後頭

國家級警報！3縣市超大豪雨狂炸「下到發紫」 降雨熱區曝光

虎門科技：上半年營收續創同期新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
虎門科技總經理楊涪嵐。圖／本報資料照片
虎門科技總經理楊涪嵐。圖／本報資料照片

虎門科技（6791）今日公告6月營收6,515萬元，較去年同期成長6.9％；累計1-6月營收3.65億元，年增20.8％，單月與累計營收續創同期新高。虎門多元化布局，營運規模穩定攀升，營收已連續30個月年增成長。

虎門表示，CAE軟硬體解決方案已是產品研發設計不可或缺工具，市場需求持續擴大，惟客戶受到近期關稅不確定性及匯率波動影響，暫時出現觀望態度，部分驗收時程也有延遲，不過CPC、工業4.0陸續實現營收貢獻，公司整體規模保持成長態勢，發揮三大部門多元布局的優勢。

CAE、CPC、工業4.0三大部門均貢獻6月份營收，CAE的需求主要來自晶片製造、封測、記憶體等半導體相關產業，以及光學模組、PCB、伺服器、法人研發單位等；CPC、工業4.0也有多個客戶完成驗收，營收占比明顯拉高。CPC、工業4.0仍有在手訂單執行中，下半年將陸續完成客戶驗收。

AI開源模型崛起，開啟邊緣運算AI時代，虎門三大部門都將受惠AI應用廣泛的趨勢。其中，終端設備的研發設計較不受景氣波動影響，預期CAE市場仍將穩定，虎門看好AI推動半導體、散熱產業的研發需求。

營收

延伸閱讀

健鼎營收／第2季179億元創高 第3季持平以上、記憶體與伺服器動能強

企業瘋併購 擴張營運版圖

臻鼎、華通 瞄準逾90天

迅得 6月業績攀峰

相關新聞

路易莎營收／轉型有成！6月2.46億元創新高 年成長超過三成

路易莎咖啡（2758）10日公告6月營收2.46億元，創單月歷史新高，相較去年同期1.87億元，年成長31.25%，合計...

集雅社營收／上半年23.5億元創新高 電價與缺電警訊推升節能家電買氣

百貨業精品家電通路品牌集雅社（2937）10日公告6月營收達3.82億元，月減10.1%，年增23.93%，表現依舊亮眼...

竄上人氣第二大！金居營收連五月雙增 土洋法人助攻、股價衝近一年高

金居（8358）近來獲得市場關注，外資已連續三日買超，自營商亦於9日加入多頭行列，單日合計買超達8,022張。受籌碼面轉...

家登營收／上半年34.2億元 產能備妥因應下半年放量出貨

家登（3680）於10日公布2025年6月營收報告，集團合併營收約為新台幣5.45億元，今年累積1~6月營收約34.2億...

家碩營收／6月1.16億元、年增2.49% 看好 EUV 光罩儲存方案需求

家碩（6953）10日公告114年6月營收1.16億元，與去年同期比較成長2.49%，保持穩定營運。展望後市，本業營收獲...

家登第2季營收持平第1季 備妥產能迎客戶增訂單

晶圓傳載解決方案大廠家登精密今日公布6月集團合併營收約為5.45億元，月減6.7%、年減18.3%；累積上半年營收約34...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。