南良營收／6月2.01億元、年月雙減 第2季6.3億元、季增5.8％

南良（5450）10日公布6月合併營收2.01億元，因新台幣匯率升值、部分訂單拉貨力道減緩，使得6月營收較上月減少2.84％，較去年同期減少6.4％；南良第2季合併營收6.34億元，季增5.88％、年減8.84％；累計今年上年合併營收12.33億元，年減5.15％。

南良表示，今年第2季營收季增，在生產工作天數正常運作下，主要係受惠於公司旗下占整體營收約28.2％的特材事業部，因來自防水透濕透等機能型成衣用布（如羽絨衣、衝鋒衣）等冬季需求的訂單出貨穩健，帶動特材事業部的產能稼動率提升，其第2季的絕對金額營收季增19.9％，營收比重也較第1季增加4個百分點，營收減緩的部分是客戶因美國關稅政策影響下單節奏，以及其他事業部水域應用產品出貨量季節性減少的衝擊因素。

全球對永續時尚與功能性、環保再生紡織品的需求持續上升，根據國外市場調研機構TechNavio報告指出，2024年至2029年期間紡織工業廢棄物管理市場將成長44.95億美元，預測期內的年複合成長率達到17.8％，可見從上游原料到下游回收的永續產業鏈都在迅速擴張，採用循環經濟模式，回收和再利用紡織廢棄物，隨著品牌、消費者對於低碳材料與循環經濟模式的呼聲提高，在紡織品生產中使用生物可分解材料，將最大限度地減少廢棄物的產生，已成為產業升級的主流趨勢，明確的成長趨勢也帶動南良旗下Eco-Family系列產品的詢問度持續攀升。

南良進一步表示，積極因應此波綠色浪潮，戰略性推出Eco‑Family永續系列產品，運用回收聚酯、回收尼龍布料、生質橡膠海綿與生質薄膜等核心技術，實現「3R(Replace, Recycle, Reduce)」三大原則，加速完成材料研發與量產落地。

南良2025年上半年Eco-Family系列產品的銷售金額已明顯較去年同期成長108％，強勁反映品牌客戶對減碳、循環經濟解決方案、綠色功能紡織品的熱烈需求及高度重視。面對加速邁向低碳轉型的紡織業，南良Eco‑Family產品已取得GRS、OEKO-TEX STANDARD 100、生質材料USDA等國際認證，成功跨入多家國際運動、機能服飾品牌供應鏈，當然南良也將持續投入生質材料、無溶劑塗布、水性製程、智能化等技術研發與專利布局，在全球永續紡織供應鏈中深化戰略布局，鞏固產業領導地位並創造長期成長動能。

展望2025年下半年，南良維持審慎保守看法。目前公司仍謹慎與戮力因應大環境不確定的因子對營運所帶來的各項挑戰，並掌握客戶訂單出貨排程、積極擴大接單動能，以產品的淡旺季特性，彈性調整生產配置策略，優化產能稼動效率，以期整體營運表現仍穩健前行。

今年以來，公司更計畫在台南生產基地導入AI技術智能化與綠色製程與流程改善方案，希望能有效降低人工作業佔比，同時透過機器學習優化生產參數調校，強化製程穩定性，提升生產品質與能源使用效率。在國際市場布局方面，除穩固中國大陸與歐美現有客戶基礎，南良也積極拓展中東、俄羅斯、東歐與北非等新興市場，並善用既有海外廠區的區域優勢，強化全球供應彈性，以因應地緣政治與關稅政策所帶來的產地調整需求，以期新客戶、新訂單、新市場開花結果，為南良拓展全球市場版圖注入正向助力。