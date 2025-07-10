漢來美食營收／上半年31.51億元、創同期新高 「島語」二店下月開幕

漢來美食（1268）10日公布6月份營收4.65億元，月減14%、年減4%、第2季年增8%，累計上半年營收31.51億元，較去年同期成長5%，創同期新高。

漢來美食表示，6月營收較5月略減，主要是今年台北國際電腦展COMPUTEX 落在5月，南港宴會廳除了商務宴客還有大廠場地租借，使宴會廳5月業績衝上高點，6月因展期已過，加上傳統習俗的大吉日較去年減少，影響北高兩地宴會廳婚宴訂席的表現。

此外，漢來美食旗下的溜溜酸菜魚高雄夢時代店內部升級整修；漢來名人坊台中新光中港店受新光三越閉店影響，兩家餐廳無法對外營業也影響6月營收，所幸前5月整體表現優異，使累計上半年營收較去年同期成長約5%，再創新高。

擁有7家分店的漢來海港自助餐6月營收持續暢旺，較去年同期成長逾10 %，主要受惠於品牌「生蠔季」促銷活動，吸引消費者上門大啖美味的日本生蠔。

而另一個穩定的成長動能則來自「漢來上海湯包」，6月底新開出台南誠品店使全台店數來到7家，開幕首月即展現超水準的實力，讓「漢來上海湯包」站穩全台第二大湯包連鎖餐廳的地位，也使品牌能以積極插旗全台的團體戰模式，為整體營收做出更大的貢獻。

時序邁入第3季，也是餐飲業的旺季，年輕學子加上親子客層，勢必讓餐飲市場更趨熱絡。而號稱全台北最難訂位的自助餐廳「島語」，第二店也確定8月中在高雄漢神百貨盛大開幕，不但是眾所期待的焦點，預計也將成為帶動集團第3季績效更上層樓的關鍵因素。此外，集團「小金雞」漢來上海湯包7月25日將在台北DREAM PLAZA再開新店。展望後市，集團營收曲線已穩穩站上另一波高峰的浪頭。