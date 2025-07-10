亨泰光營收／6月4,867萬元、月增4.8％ 受兩題材助力上半年年增3.1%

亨泰光（6747）10日公告年6月合併營收4867.8萬元，較去年同期增加4.81％；累計上半年合併營收為3.68億元，亦較去年同期成長3.1％，主要受惠亞太地區新興市場業績大幅成長，以及三合一套裝組合銷售續創佳績。

亨泰光上半年合併營收維持高檔，主要受惠新開發的亞太(含澳洲)地區銷售業績成長動能強勁，較去年同期大幅增加16％，加上公司推出的三合一近視防控套裝組合，提供消費者全時間視力保健方案，獲得下游客戶的青睞，銷售業績穩健成長。由於三合一套裝組合的平均單價較OK鏡為高，客製化程度亦高，對於公司銷售業績及客戶黏著度均有所助益，帶動整體營運穩步走堅。

亨泰光近期取得在大陸市場的第三張OK鏡產品註冊證，也是公司首款在大陸地區「自製自銷」的OK鏡產品。公司預計將於今年底完成產品上市規劃，以自有國產品牌正式進軍大陸OK鏡市場。以目前大陸國產OK鏡產品占整體市場超過五成來看，杭州國產OK鏡將與先前推出的Hiline、myOK兩大品牌OK鏡，分別搶攻大陸高中低階近視防控市場，取得更大的市場份額與話語權。

亨泰光於6月4日宣布，與全球光學與光電領導品牌──德國蔡司集團（Carl Zeiss AG）全資子公司 Carl Zeiss Vision International GmbH(以下簡稱「德國卡爾蔡司」)正式簽署股份轉換契約，雙方擬依企業併購法及相關法令之規定，進行股份轉換。

公司將於7月22日召開股東臨時會決議本股份轉換案、申請股票終止櫃檯買賣及停止公開發行案。待本股份轉換案經股東會決議並取得相關主管機關之核准後，亨泰光將成為德國卡爾蔡司百分之百持股的全資子公司。此項交易預計將於2026年第1季前完成交割及下市相關程序。

公司未來將與德國蔡司集團合作，投入各式視覺效能提升產品的研發與製造，強化視光產品的技術優勢與應用範圍，嘉惠國內外各年齡層的消費大眾。