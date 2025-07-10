健喬營收／6月5.7億元、年增51.5% 上半年繳出亮眼成績

健喬（4114）10日公布6月合併營收5.75億元，較5月成長8%，較去年同期更大幅成長51.5%，累計今年1至6月合併營收達30.62億元，較去年同期成長16.9%。上半年營收繳出亮眼成績。

健喬表示，推升上半年營收成長動能的主要治療領域之一為心血管疾病，在去年取得多張藥品許可證後，相關產品營收呈高雙位數成長。在其他產品事業群方面，健喬這兩年積極發展的癌症及腫瘤事業群有出色的表現，今年上半年營收同比成長近七成，展現了健喬在癌症/腫瘤領域發展的寬廣空間。

健喬與全球生技夥伴進行策略聯盟也有進展。健喬7月起與韓國先進生技製藥企業強化策略合作，積極拓展台灣生物相似藥市場。雙方初步合作，將優先聚焦於自體免疫疾病、及腫瘤等重大疾病領域的生物相似藥，未來也將視市場回應與臨床需求，拓展產品組合。

健喬表示，此一合作方向不僅有助健喬深植於自體免疫疾病及腫瘤治療領域，也為台灣醫療體系引進更多品質與成本效益兼具的用藥選擇，提升台灣生技產業的國際連結與發展潛力。

健喬集團不僅在製藥領域有蓬勃表現，另一股挹注集團成長的動能來自於保健品市場。健喬子公司優良生醫身為「全台第一發泡錠原廠」，近年營運成長迅速，更將在7月24日開展的亞洲生技大展上，展示廣受消費者好評的多項產品，如今年保健品市場最火紅的油切發泡錠，皆出自於優良生醫之手。能在客戶間創造好口碑的原因，除了發泡錠配方多元，還能以獨特的ALU-ALU封裝技術提供客製化服務。

展望未來，健喬集團採用自身成長、策略聯盟、持續併購的三大策略，營運成果已陸續浮現，未來將持續推動穩健的多元成長，創造更好的成績。