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光隆營收／6月年減21.6% 關稅與海運影響、部分出貨推遲至7月

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

光隆（8916）10日公告6月營收7.4億元，月減13.1%、年減21.6%，公司表示，主要受到關稅、匯率以及船期所致；第2季營收24.3億元，季增45.7%，年減3.4%；上半年營收40.99億元，年增1.8%。展望全年，光隆表示，成衣目前接單狀況良好，若以美元計，全年業績仍看好可超越去年，而羽絨原料在價穩量增下保有雙位數成長，至於家紡，則與去年持平。

光隆表示，第2季在事業群表現方面，家紡事業在日系主力客戶拉貨動能強勁助力下，營收年增17.3%，而成衣與羽絨原料，業績均較去年衰退，尤其成衣受客戶因應美國關稅而調整交期及海運艙位難求影響加劇，仍有部分出貨推遲至7月。事業群營收比重分別為成衣61%、羽絨原料26%及家紡12%。

光隆在近期法說會上表示，因應美國關稅帶來的成衣產業變局，以及客戶轉單需求，並利用台幣升值有利契機，開始積極布局孟加拉，不只引入熟悉當地產線運作的新進團隊，同時也採「先試單，後投資」策略，主攻T-shirt、Hoodie等休閒大眾成衣產品，加上現有的越南與印尼基地，以多元產品及多元產地，擴大成衣「一站式」接單服務效應。

另外，光隆也說明因為持有美元現金與美元債券部位較多，第2季受台幣暴升影響，預估可能產生一次性評價匯損。

營收

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