竄上人氣第二大！金居營收連五月雙增 土洋法人助攻、股價衝近一年高

金居（8358）近來獲得市場關注，外資已連續三日買超，自營商亦於9日加入多頭行列，單日合計買超達8,022張。受籌碼面轉強與基本面支撐激勵，10日股價亮燈漲停，觸及69.1元，改寫近一年波段新高。截至上午11時，成交量已突破6萬張，成交熱度躍居台股第二。

金居6月營收達6.71億元，月增0.75%、年增1.99%，已連續五個月繳出年、月雙增佳績。累計上半年營收達37.28億元，年增幅達12.26%，展現營運穩健成長動能。

隨著AI、5G網路、邊緣運算技術快速發展，以及AR/VR、AI機器人、自駕車與智慧家庭等終端裝置日益普及，新型雲端服務帶動大量資料處理需求。在高頻與高速訊號傳輸場景中，由於電流集膚效應影響，訊號更集中於導體表層，對導體材料的傳輸效率與介電特性提出更高要求。

金居指出，公司自研先進型反轉銅箔技術，透過精密銅瘤設計與材料配方優化，有效降低介電損耗、提升訊號傳輸效率，具備高度成本效益。該產品可與銅箔基板廠形成互補，廣泛應用於高速、高頻通訊領域。

因應5G與AI對「低介電」、「低損耗」材料的高度要求，金居亦積極開發具備超低粗糙度、高抗撕裂強度等特性的高頻高速銅箔產品。公司看好未來大規模資料傳輸趨勢，預期將在產業擴產潮中取得關鍵市占，搶攻高階應用市場。