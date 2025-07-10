家登營收／上半年34.2億元 產能備妥因應下半年放量出貨

家登（3680）於10日公布2025年6月營收報告，集團合併營收約為新台幣5.45億元，今年累積1~6月營收約34.2億元。家登第2季營收與首季持平，產能備妥因應下半年成熟暨先進晶圓載具放量出貨。

伴隨美國政府針對關稅議題釋出新資訊，雖然台灣不在第一波公布名單，但也提醒所有供應鏈應預作準備，防範未然，家登全球化布局早有準備，再加上營收不再聚焦單一客戶，多元化的服務對象、生產基地及供貨模式，進一步協助家登營運穩定。當然全球性的經濟衝擊及環境變化，家登身為其中一環不免受到影響，但若整體供應鏈面臨之處境相當，家登相信與客戶已建立緊密的關聯與不可取代性，品質與良率能幫助家登站穩領先地位，在客戶實際量產線上的選用，家登仍具有優勢。家登也會持續與客戶商議解決方案，密切關注政策變化，做出滾動式因應，以維護雙方利益與長期的客戶夥伴關係。

以不變應萬變，家登提到，在各產品線上的發展依舊不斷向前邁進，EUV POD今年出貨量穩定成長，在High-NA EUV POD上，家登是全球唯一通過ASML認證之供應商，不論客戶是在現有製程上精進或是走向High-NA EUV，家登都有對應方案滿足需求；在晶圓載具的全球拓展，先進製程逐步放量，持續擴大市占並爭取新客戶；AI終端需求續強，家登聚焦資源開發CoWoS全系列載具，因應客戶不同需求對症下藥，並與Ecosystem半導體供應鏈聯盟公司合作開發相應設備，將在量產時機來臨時取得絕佳優勢，提供客戶一站式解決方案。家登相信市場雖不可控，但營運策略與方向可控，回歸公司基本面，毛利率會因產品組合調整，但家登所有產品線的發展都至關重要，能支持集團長遠發展，強化營運穩定，將外部風險降到最低。