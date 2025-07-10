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米斯特暑期迎旺季 Life8新店型助攻業績

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

米斯特（2941）為迎接暑假傳統銷售旺季，積極布局新型態通路，旗下Life8 SELECT複合式新店型與NONSPACE韓牌選品店表現亮眼，獲得市場高度肯定，不僅成功擴大客群、提升來客轉換率與客單價，也成為帶動整體營運成長的重要引擎。

米斯特旗下擁有Life8、ALL WEARS、WILDMEET等品牌，涵蓋平價流行、國際IP授權、戶外機能等多元市場定位，能靈活回應快速變化的服飾市場趨勢。去年更新併入女性瑜珈運動品牌Mollifix，進一步補齊女性機能服飾市場版圖，並以獨立店面方式深耕女性族群。

為因應實體市場結構變化與消費者購物習慣轉移，米斯特自去年起啟動Life8 SELECT新店型策略，採「品牌複合」與「空間共享」概念，整合Life8主品牌與旗下多元品牌於同一店面空間，透過統一櫃位風格與調性，打造一站式風格購物體驗，更提升聯合行銷效益與品牌曝光度，進而提高提袋率與整體客單價。

米斯特表示，Life8 SELECT新店型的成功，公司不僅看到更多的市場需求與成長潛力，更強化品牌能見度與消費者黏著度，有助於進一步強化多品牌協同效益。至於韓牌選品店的發展，董事長表示，服飾與品牌投資邏輯轉變，關鍵在「內容力」與「社群化」，品牌從「製造為本」轉向「品牌與社群價值驅動」的服飾投資邏輯。

韓國潮流品牌本身即具備偶像文化背書與社群擴散力，再結合台灣市場對於韓流的高度興趣與社群互動密集度，可快速放大品牌內容效益，提升營運回報率。

米斯特9日公告6月營收7,915.3萬元，年增3.43%，上半年營收4.69億元，年增17.12%。

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