快訊

傳讓步「千億撥補台電」基層炸鍋 國民黨重申：寸土不讓

經典賽／啟動！蔡其昌攜手郭泓志抵美 拜會3位台美混血球星

不滿強制要求裝設身分辨識設備！遊覽車駕駛交通部扛棺材抗議 警方舉牌警告

家碩營收／6月1.16億元、年增2.49% 看好 EUV 光罩儲存方案需求

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
家碩總經理詹印豐。記者尹慧中攝影
家碩總經理詹印豐。記者尹慧中攝影

家碩（6953）10日公告114年6月營收1.16億元，與去年同期比較成長2.49%，保持穩定營運。展望後市，本業營收獲利表現穩健，整年度接單狀況樂觀成長。此外，隨著半導體高階2奈米製程發展，客戶端對於EUV光罩充氣與長期儲存需求攀升，於114年下半年訂單能見度提高。家碩亦同步與客戶偕同開發光罩、晶圓、後段封裝新產品應用，以穩健營運及創新技術為公司注入營收動能。

家碩科技主要專注於半導體微影製程中包括光罩清洗、交換、儲存、管理等光罩傳載自動化設備，主要應用於EUV光罩及高階製程之光罩傳載自動化技術解決方案。旗下子公司昇和精技股份有限公司於114年成功研發PVD高溫濺鍍設備，此開發設備已進入實驗認證階段，透過濺鍍方式成長氮化鋁及氮化鎵磊晶的技術有所突破，並於114年6月與「TPSA台灣顯示器暨應用產業協會」進行技術分享與交流，有望未來能將此技術導入化合物半導體磊晶製程技術應用。

家碩科技在高階光罩充氣技術深耕多年、有堅強的專利布局，其中搭配母公司家登精密的載具存放、連續充氣式倉儲設備等解決方案，品質穩定且高附加價值已獲得多家國際大廠認證採用，進入全球晶圓製造領導廠商之供應鏈。因應半導體產業發展兼顧環境永續發展，近期在光罩充氣儲存方案上，家碩與客戶合作創新與改良充氣技術，此方案有助於優化充氣氣體使用量，協助半導體生產製造符合ESG永續經營之要求。

光罩 半導體

延伸閱讀

大學分科測驗建臺高中竟集體報錯名 家長團體提建議方案補救

世芯、創意 四檔後勁強

賀陳旦：北宜高鐵 虛構人流和錢潮

自殺通報屢創新高 諮商心理師盼政府擴大心理健康支持、照顧外籍移工

相關新聞

竄上人氣第二大！金居營收連五月雙增 土洋法人助攻、股價衝近一年高

金居（8358）近來獲得市場關注，外資已連續三日買超，自營商亦於9日加入多頭行列，單日合計買超達8,022張。受籌碼面轉...

家登營收／上半年34.2億元 產能備妥因應下半年放量出貨

家登（3680）於10日公布2025年6月營收報告，集團合併營收約為新台幣5.45億元，今年累積1~6月營收約34.2億...

家碩營收／6月1.16億元、年增2.49% 看好 EUV 光罩儲存方案需求

家碩（6953）10日公告114年6月營收1.16億元，與去年同期比較成長2.49%，保持穩定營運。展望後市，本業營收獲...

家登第2季營收持平第1季 備妥產能迎客戶增訂單

晶圓傳載解決方案大廠家登精密今日公布6月集團合併營收約為5.45億元，月減6.7%、年減18.3%；累積上半年營收約34...

旺矽6月營收月減8% 擴充產能

測試介面與設備廠旺矽（6223）昨（9）日公告6月營收11.1億元，雖較5月新高紀錄下滑8.13%，仍是單月歷史次高，年...

世紀6月合併營收年增逾五倍 創三紀錄

世紀*（5314）昨（9）日公告6月合併營收2.16億元，年增562%；累計第2季合併營收6.22億元，年增441%；累...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。