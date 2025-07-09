上奇營收／6月4.15億元 月增14%、年減3%

資訊服務廠商上奇（6123）9日公布2025年6月自結合併營收為4.15億元，較5月成長14%，年減3%，主要受到匯率波動影響，壓抑實質營運成長動能。雲端服務占整體營收約三成，其中昕奇雲端（7747）的雲端業務持續展現穩健的成長動能；企業服務則成長表現穩健，占比約53%；數位印刷服務亦因設備交機挹注，營收占比提升至19%。

展望未來，面對國際情勢的快速變動，上奇科技持續強化營運韌性，主動調整策略布局，聚焦高成長、高附加價值業務。昕奇雲端服務穩健擴展海外市場版圖，數位印刷服務則在持續創新下展現穩定動能。集團也同步推進併購與策略合作機會，加速區域整合與全球布局，為下一階段的成長曲線打造更具彈性的發展基礎。

據悉，上奇成立於1991年，2002年起為台灣股市上櫃公司，以台灣總部為根基，成功的建構亞太加值行銷服務平台，包括香港、中國大陸、新加坡、馬來西亞、印尼等設有子公司，同時為國際知名CG品牌Adobe / Wacom / Hp的代理商; 以集團控股管理方式購併網羅與企業核心價值發展具綜效的相關企業，聚焦雲端加值服務事業、範疇涵蓋提供產業與企業的數位印刷及雲端、IT整合等相關產品服務。

而上奇於2017年拍板決議，正式創立子公司昕奇雲端，打造一隻擁有最專業技術的雲端服務營運商，而團隊多年來持續專注在行動應用、影音遊戲、新零售、學習平台等領域，而團隊在對「新創客戶」的服務方面著墨最深，並致力成為「新創好夥伴」，為客戶提供跨界、跨區域的商業營運平台。此外，團隊身為AWS、Google、Microsoft重要的合作夥伴，也專注提供各種企業用戶公有雲技術服務與解決方案，從全方位顧問諮詢、資訊安全監控到SaaS服務。