銳澤第2季營收達6.78億元 年增45.5％ 創單季新高

高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤（7703）今日公告2025年6月合併營收達2.28億元，年增58.8％，續創歷年同期新高；2025年第二季合併營收6.78億元，較上季成長35.60％，年增45.5％，刷新歷史單季新高；累計2025年上半年合併營收為11.77億元，年增38.5％，改寫歷年同期新高記錄。

銳澤第二季營收繳出歷史單季新高，受惠台灣半導體與記憶體產業客戶新產能、新廠擴建計畫陸續啟動，挹注旗下氣體二次配拆移機、小型維護工程訂單保持良好熱度，並分別年增58.96％、82.03％，佔整體營收比重提升至52.27%、18.27％，再加上旗下氣體主系統設備專案亦於第二季陸續逐步出貨認列，伴隨旗下大、小型氣體供應系統訂單增溫，助力銳澤第二季營收較去年同期明顯成長45.53％之關鍵。

工研院最新預測，2025年台灣半導體產值有望達6兆3313億元，年增19.1％，明顯高於全球年增11.2％的水準。看好AI應用快速導入終端設備，推動晶圓製造與封測產能提升，帶動半導體產業鏈擴產與製程升級需求增溫，為銳澤營運挹注有利條件。

銳澤指出，除台灣市場外，公司也積極推進海外市場佈局，鎖定日本、新加坡與美國等具發展潛力之高科技產業重鎮，完善布局當地服務據點及結合在地供應夥伴資源，提升專案執行效率與在地服務深度，以期複製台灣成功基礎，進一步打造公司營運新成長動能與多元化市場版圖發展。

展望2025年第3季，銳澤持審慎樂觀看法。隨著半導體與記憶體客戶新廠擴建計畫持續進行，氣體主系統訂單需求有望持續升高，創造整體營運良好加分效果。