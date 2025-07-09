聖暉6月、Q2及上半年營收齊攻歷年同期新高

無塵室機電整合大廠聖暉*（5536）今日公布2025年6月合併營收達38.2億元，年增38％；2025年第2季合併營收109.1億元，季增27％、年增42％；累計2025年上半年合併營收194.6億元，年增48％。聖暉*6月、第2季及累計上半年合併營收皆繳出歷年同期新高成績。

聖暉*整體營收表現亮眼，主要受惠半導體、高科技電子等產業客戶積極推進新廠擴建步伐，帶動集團整體在建工程案量保持高檔水準，不僅挹注聖暉*第2季營收締造歷史單季新高，更凸顯集團在多元產業鏈建廠需求中具備高度競爭優勢與即時應變能力。

聖暉*看準多元產業客戶「N+1」廠區擴建趨勢明確，憑藉集團長年多元區域業務版圖佈局利基，有效提供客戶在地完善且即時工程服務。不僅如此，為厚植未來營運成長動能，聖暉*穩步擴大集團人力資源佈建，以提升在地服務效率並擴大業務承接量能。

展望2025年第3季，聖暉持正向樂觀看法。觀察國際記憶體、半導體相關大廠陸續宣布擴大美國投資布局，再加上近期美國參議院通過「大而美法案」，有機會進一步帶動全球半導體供應鏈加速評估赴美設廠計畫，聖暉*也將憑藉全方位機電專業統包工程(EPCM)核心技術能力，成為多元產業客戶的首選廠務合作夥伴。