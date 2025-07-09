聖暉、銳澤第2季營收創新高 朋億業績滑落

無塵室廠聖暉自結6月營收新台幣38.2億元，創下歷史新高，第2季營收109.1億元，為單季歷史新高。聖暉集團旗下朋億及銳澤營運表現不同調，朋億第2季營收較第1季滑落，銳澤第2季營收6.78億元，創下單季新高。

聖暉表示，受惠半導體、高科技電子產業客戶積極擴建新廠，集團在建工程案量保持高檔水準，帶動營運成長。累計上半年營收194.6億元，年增48%。

展望未來，聖暉指出，第3季展望正向樂觀，隨著客戶擴大市場布局，聖暉將持續強化國際市場競爭力與靈活的市場調度能力，滿足客戶海外建廠需求，以利未來中長期營運表現。

高科技廠房氣體供應系統方案商銳澤自結6月營收2.28億元，月減5.85%，年增58.8%，為歷年同期新高；第2季營收6.78億元，創下單季新高，季增35.6%。累計上半年營收11.77億元，年增38.49%。

銳澤表示，台灣半導體與記憶體客戶陸續啟動新廠擴建計畫，挹注氣體二次配拆移機、小型維護工程訂單，是推升第2季業績創高的主要動力。

銳澤指出，第3季營運展望審慎樂觀，隨著半導體與記憶體客戶新廠擴建計畫持續進行，氣體主系統訂單需求有望持續升高。

半導體暨面板製程供應系統廠朋億6月營收9.04億元，為5個月來新高，月增52%，也較去年同期增加46.38%，不過第2季營收20.43億元，季減4.92%。累計上半年營收41.93億元，年減9.11%。

朋億表示，部分半導體客戶新廠擴建步調趨緩，影響今年來營收減少。未來除深化綠能環保、高潔淨度化學品供應與分裝系統設備相關技術研發，並增強多區域業務接單布局，接單動能期能好轉。