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富田 申請創新板上市

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

國內電動載具動力系統生產大廠富田電機（4590），近期將送件申請創新板上市。董事長張金鋒表示，富田除了電動載具外，近幾年並導入小型化事業部，跨入無人機、機器人、機器狗、電動輔助自行車等領域，積極朝多角化發展，擴大營運版圖。

3月初，證交所總經理李愛玲主動帶隊到富田位於銅鑼園區的總部參訪，並親自作說明，表示富田符合創新板上市的條件，願意提供協助。富田隨後於3月14日同意申請創新板上市。

張金鋒感謝證交所的協助與安排，認為有助於讓富田的形象國際化，對於人才招募、業務拓展都有加分效果。他強調，參加證交所在新加坡舉辦「Taiwan Capital Market and Innovation Networking Event」交流會，讓富田有機會與更多國際大廠接軌，落實企業永續經營的目標。

富田以傳動馬達起家，20年前投入電動車動力馬達研發生產，目前除了是特斯拉（Tesla）主要供應商外，最新推出的七合一電動增程型動力系統，又打入日系馬自達供應鏈。

近幾年，富田積極朝多角化發展，包括成功開發30款無人機動力載具，打入國內電子五哥供應鏈；同時研發機器人與機器狗關節馬達、低軌衛星球型馬達，以及水上摩托車、雪地車、電動輔助自行車等動力馬達。

創新板 證交所

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