旺矽6月營收月減8% 擴充產能

測試介面與設備廠旺矽（6223）昨（9）日公告6月營收11.1億元，雖較5月新高紀錄下滑8.13%，仍是單月歷史次高，年增31.4%。

旺矽第2季營收32.93億元，為單季新高，季增16.4%，年增37.61%；上半年營收61.21億元，年成長37.88%，改寫歷史同期新猷。

展望後市，法人預期，在AI、5G、車用等新應用發展下，MEMS（微機電）探針卡成為測試介面業者兵家必爭之地．旺矽近年在MEMS探針卡市場持續有所斬獲，今年也將大幅擴充產能支應客戶需求，年底月產能有機會上看100萬針，預估今年該產品線營收占可望突破15%，有利優化產品組合。

旺矽董事長葛長林先前透露， 客戶給的訂單展望長達三年，並要求「能擴產多少就擴多少」，旺矽為此持續擴充產能，其中，湖口新廠一期預計明年底完工投產，之後二期廠將動工興建，以全力支援客戶。

外資看好，隨著AI ASIC導入更高密度與更複雜的小晶片（Chiplet）架構，測試所需的針數持續攀升，將為產業價值帶來大幅提升。