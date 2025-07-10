NAND合約價看漲 群聯、威剛樂

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（9）日最新報告指出，隨著記憶體原廠轉移產能至高毛利產品，市場流通供給量縮減，需求面則因企業加碼AI投資，和輝達新一代Blackwell晶片大量出貨支撐，預期第3季儲存型快閃記憶體（NAND Flash）平均合約價將季增5%至10%。

業界看好，隨著NAND晶片報價走揚，有助推升群聯（8299）、華邦、威剛、十銓等相關族群營運動能。

集邦表示，今年輝達Blackwell平台出貨量逐季升高，且北美地區通用型伺服器需求正在擴大，中國一線客戶訂單強勁動能可望延續至下半年，激勵第3季企業級固態硬碟需求持續成長。

因訂單增長過快，部分供應鏈廠商交貨不及，加上原廠於年初下修產能，第3季enterprise SSD合約價將上漲5%至10%。

行動產品方面，集邦認為，儘管大陸官方消費性電子補貼政策延續至下半年，但多數民眾購買需求已被滿足，疊加因應美國關稅政策的提前拉貨效應減弱，預料第3季eMMC需求平淡。