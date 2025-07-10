世界6月合併營收月增26% 終止連二黑

晶圓代工廠世界先進（5347）昨（9）日公布6月合併營收44.74億元，月增26%，終止連二月下滑走勢，並較去年同期增加約9%。

法人觀察，世界第2季出貨雖成長，但單季營收不增反減，降至116.99億元，季減約2.1%，不如預期，應與新台幣強升有關。

世界累計上半年合併營收約236.49億元，年增14.26%。世界昨天股價漲0.7元、收91.7元。

世界發言人副總經理暨財務長黃惠蘭表示，由於晶圓出貨量增加，推升6月合併營收走揚。

依據世界先前釋出的展望，法人原看好第2季合併營收可望較首季小幅成長，不過，新台幣短線強升的負面效果比預期強，導致世界第2季實績不如預期。

世界於5月的法說會上指出，關稅不確定性因素使部分客戶觀望，但也使部分客戶提前拉貨，有增有減之下，預估第2季晶圓出貨季增3%至5%。

就客戶群來看，通訊工業與車用需求回穩，第2季產能利用率持續回穩，但預期單季毛利率恐再度跌破三成，新台幣強升是最大負面因素。

世界預期，第2季產品均價（ASP）季增2%以內，毛利率估介於27%至29%，匯率假設基礎為美元兌新台幣30.9。世界估計，新台幣每波動1%，影響毛利率0.5個百分點。