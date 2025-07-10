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6月營收／揚秦年增20% 王座年增26％
餐飲股揚秦（2755）、全家餐飲、王座昨（9）日公告6月營收皆創下同期新高，且第2季營收皆創單季歷史新高，主要受惠併購、畢業季聚餐，以及展店等題材，並推升上半年營收皆有雙位數成長。展望後市，由於進入暑假旺季，第3季營收仍有望續創新高。
揚秦公布6月營收2.51億元，年增20.7%，創單月歷史次高。第2季營收7.50億元，年增21.7%，創單季歷史新高，累計上半年營收14.34億元，年增21.15%，同創新高。
王座公告6月合併營收1.5億元，年增26.27％，第2季合併營收4.0億元，年增20.4％；上半年合併營收達7.64億元，年增率13.53％。王座表示，主要成長動能為新併購的養心餐飲於6月正式開始貢獻營收，加上適逢畢業季聚餐商機帶動百貨商場的餐飲消費人潮。
全家餐飲公告6月營收為2.25億元，年增8.81%，創同期新高，第2季營收6.58億元，年增12.9%，創單季歷史新高，上半年營收13.04億元，年增13.8%。
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