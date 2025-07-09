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亞昕 布局大馬傳捷報

經濟日報／ 特派記者朱曼寧／馬來西亞9日電

亞昕（5213）海外事業報捷，旗下首座自創品牌「Birkin International Hotel 鉑昕酒店」在馬來西亞正式開幕，9日舉行開幕典禮，亞昕集團總裁姚連地表示，未來集團將走向台灣、馬來西亞雙引擎模式，且看好馬來西亞發展潛力，將持續深耕馬六甲州。

昨日出席人員包括亞昕集團總裁姚連地、馬六甲州元首穆罕默德·阿里（Mohd Ali Rustam）、馬六甲首席部長阿布都拉勿·尤索夫（Ab Rauf bin Yusoh）、鉑昕國際酒店總經理Simon等。

亞昕近年除了在台灣布局多筆建案外，觸角延伸至海外事業，並瞄準馬來西亞，推出馬六甲大案「亞昕The Rise」，該案規劃一棟43樓高的飯店「Birkin International Hotel 鉑昕酒店」以及一棟37樓高的酒店式公寓，基地面積達10公頃，總投資額約30億元，總銷近70億元。

姚連地表示，該案目前已售約400多個房間，力拚今年底、明年初完銷，且已經著手規劃第二期，初步規劃為30棟別墅區，而同一塊基地已經開發1萬多坪，另外2萬多坪待開發中，其中二期就屬於待開發中的土地。

姚連地表示，看好馬來西亞是東南亞人均所得前三名的國家，且是民主國家，加上有大量的人口紅利，因此早2016年時就陸續布局馬來西亞土地，目前手上還有吉隆坡約400多坪的土地，正在整合中，預計將整合成1000多坪的土地，未來規劃興建純住宅產品。

談到集團未來策略，姚連地表示，台灣房地產自去年央行9月19日打房後，市場明顯停滯，而會選擇馬來西亞最大的原因是避險與看好長期發展，希望能夠在馬來西亞把這一條路鋪好，未來集團能有台灣、馬來西亞兩條線在走，不論國內外，仍會持續積極購地，只要是好地點，可獲利的就都不排除布局。

布局 馬來西亞

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